Alcaraz vuelve 4 meses después y avanza en el dobles mixto del US Open junto a Serena Williams

Carlos Alcaraz ya está de vuelta. Cuatro meses después de su último partido oficial y de una larga recuperación por la lesión en la muñeca que sufrió en Barcelona, el tenista murciano ha reaparecido por fin este martes en el US Open y lo ha hecho con victoria formando una pareja de lujo junto a Serena Williams.

Alcaraz y la leyenda estadounidense de 44 años se impusieron a la neozelandesa Erin Routliffe y al británico Lloyd Glasspool por 5-3 y 4-1 en la primera ronda del dobles mixto.

El encuentro se disputó en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows y se prolongó durante 58 minutos, en los que el español pudo volver a experimentar las sensaciones de un partido oficial antes de afrontar su regreso al cuadro individual.

Primera victoria después de 4 meses

La principal noticia para Alcaraz estuvo más allá del resultado. El murciano llevaba cuatro meses sin competir después de sufrir una lesión en la muñeca durante el pasado mes de abril. Desde entonces, su recuperación se prolongó más de lo esperado y le obligó a perderse algunos de los torneos más importantes de la temporada.

Tras varias semanas aumentando la intensidad de sus entrenamientos en Murcia, Alcaraz confirmó finalmente su presencia en Nueva York, donde además defenderá el título individual conquistado en 2025.

Su primera prueba ha llegado en el dobles mixto y junto a una compañera difícilmente más especial: Serena Williams, una de las grandes leyendas de la historia del tenis.

Un millón de dólares en juego

Tras imponerse a Routliffe y Glasspool y conseguir el billete para la siguiente ronda, Alcaraz y Serena volverán a jugar este mismo martes la segunda ronda y tendrán enfrente a la suiza Belinda Bencic y al italiano Flavio Cobolli.

El nuevo formato del dobles mixto del US Open se disputa entre este martes y el miércoles, antes del comienzo del cuadro individual, y ofrece un premio de un millón de dólares para la pareja campeona.

"Jugar al lado de Serena, después de cuatro meses fuera, casi se me olvidó cómo uno se siente en la pista"

Para Alcaraz, sin embargo, el principal premio de su estreno ya está conseguido: volver a competir y hacerlo con victoria cuatro meses después de su lesión.

Pero lo cierto es que el murciano necesitó varios juegos para volver a sentirse cómodo en competición: "Todos lo vieron, hice doble falta en el primer punto, estaba muy nervioso. Jugar al lado de Serena, después de cuatro meses fuera, casi se me olvidó cómo uno se siente en la pista, pero duró un par de juegos y luego ella me lo puso fácil. Lo disfruté mucho", reconoció el murciano en la entrevista a pie de pista.

Serena, por su parte, también celebra su regreso a la Arthur Ashe. Para la estadounidense, compartir pista con Alcaraz también supuso un momento especial: "Siempre es un gran sitio, nunca imaginaría estar de vuelta en este campo, es un gran momento", aseguró Serena Williams después de conseguir la victoria.