Las otras muertes por impacto en el fútbol: Gallardo, Perkhun, Custic, Choirul Huda, Sofiane Loukar...

El CD Tenerife confirmaba este martes la muerte de Jesús de Miguel tras un fortísimo golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López, un encuentro correspondiente a la Liga Hypermotion. Una trágica muerte que tiñe de luto el fútbol que se convierte en la última de futbolistas fallecidos por impacto en un campo de fútbol, algo poco habitual pero que ha ocurrido en otras ocasiones.

El caso más reciente se remonta a diciembre de 2025, cuando Sofiane Loukar, futbolista del MC Saïda, de la segunda división de fútbol de Argelia, fallecía en pleno partido contra el ASM Orán tras recibir un golpe en la cabeza. Loukar fallecía a raíz de un traumatismo craneal después de caer en el césped del estadio Habib Bouakeul de Orán y golpearse en la cabeza cuando pugnaba por un balón aéreo con un jugador rival. Tras recibir las primeras asistencias, volvió al campo, pero se desplomó diez minutos después y no volvió a levantarse.

El portero indonesio Choirul Huda, de Persela Lamongan, moría en agosto de 2017 tras chocar contra el defensa brasileño Ramón Rodrigues, del Semen Padang. El guardameta llegó al hospital en estado crítico y murió de un paro cardíaco.

Hrvoje Custic, de la Primera División croata, es otro caso de muerte por impacto en un terreno de juego. Fallecía en 2008 después de que se golpeara en la cabeza con una pared de hormigón, próxima a la línea de banda, mientras jugaba un partido del campeonato nacional del país. Sufrió fractura craneal y fallecía el 3 de abril.

Serhiy Vladimirovich Perkhun, portero internacional ucraniano del CSKA, falleció el 14 de agosto de 2001, con 23 años, tras sufrir un golpe, cabeza con cabeza, con Budun Budunov (Anzhi Makhachkala). Evacuado al hospital, Perkhun fue dado de alta, pero poco después tuvo que ser ingresado de nuevo y entró en coma. Murió el 28 de agosto.

El 21 de diciembre de 1986, el portero José Antonio Gallardo, del CD Málaga, también perdía la vida después de sufrir un encontronazo con el delantero brasileño del Celta, Baltazar. Gallardo sufrió triple fractura del parietal derecho y permaneció tres días en un hospital de Vigo. Pese a ser dado de alta al no apreciarse ninguna lesión grave, el 7 de enero de 1987 sufría una hemorragia cerebral en su domicilio, entraba en coma y fallecía el día 15.

Las muertes de Dani Jarque y Antonio Puerta

Las dos muertes que más han impactado al fútbol español en los últimos años han sido las de Dani Jarque y Antonio Puerta. El futbolista del Sevilla fallecía el 28 de agosto de 2007, a los 22 años, tres días después de desvanecerse sobre el terreno de juego del Sánchez Pizjuán durante un partido entre su equipo y el Getafe.

Dos años después, el 8 de agosto de 2009, moría Dani Jarque, entonces capitán del Espanyol, con 26 años, a causa de un infarto que sufrió mientras hablaba por teléfono en la habitación de un hotel de Coverziano (Italia).

Otras muertes que han impactado al fútbol fueron las de José Antonio Reyes y Diogo Jota, ambas en accidente de tráfico el 1 de junio de 2019 y el 3 de julio de 2025, respectivamente.