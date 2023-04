Inglaterra, rendida al Real Madrid: "¡Es Karim de nuevo!"

Otra vez un rival inglés y de nuevo victoria del Real Madrid. El equipo de Ancelotti se ha convertido en una auténtica pesadillas para los clubes de la Premier League. La temporada pasada ya fulminó a Chelsea, City y Liverpool, y anoche repitió ante el conjunto londinense, dejándole a las puertas de la eliminación tras el 2-0 del Santiago Bernabéu.

La prensa británica es unánime y destaca el espíritu "ganador" del Real Madrid, un equipo que mantiene un idilio permanente con la Champions League, competición que ha conquistado cinco veces en los últimos nueve años y de la que es el actual campeón.

El diario 'The Times' resalta el estilo "ganador" del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pero "sobre todo en Europa", y también de Karim Benzema al marcar su gol número 90 en la máxima competición europea, así como de Marco Asensio.

El rotativo británico asegura que el Chelsea necesita en el partido de vuelta "una mayor resistencia, una feroz voluntad de ganar, para revertir este déficit. Y superar a un equipo tan bueno como el Real, el campeón de Europa".

'The Guardian' señala que los goles de Karim Benzema y Marco Asensio derrotaron al Chelsea con 10 hombres en el Santiago Bernabéu, y agrega que el club londinense tiene ya a su cuarto entrenador de la temporada y, "a menos que puedan convocar el espíritu de 2012 cuando reciban al Madrid en el partido de vuelta de estos cuartos de final en Stamford Bridge el próximo martes, están encaminados a salir de la Liga de Campeones".

"El Real Madrid superó al Chelsea 2-0, con Karim Benzema poniendo a los anfitriones al frente con un simple remate", apunta 'Daily Mail'.

"El Chelsea necesitará revertir un déficit de dos goles en Stamford Bridge dentro de seis días tras resultar humillado por el Real Madrid el miércoles por la noche", asegura 'Mirror', y añade que los de Frank Lampard se vieron "completamente superados".

"Para avanzar a las semifinales, el Chelsea necesitará anotar y no lo ha hecho en cuatro partidos. La última vez que estuvieron tanto tiempo sin marcar fue en 1993", recuerda 'The Sun', medio que ilustra su portada con una foto de Benzema celebrando el 1-0 y con el titular "It's Karim again! ("¡Es Karim de nuevo!").