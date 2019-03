Guardiola: "El fichaje de Claudio Bravo no está cerrado todavía"

EL TÉCNICO DEL CITY NO NIEGA LOS RUMORES

Pep Guardiola ha afirmado que el fichaje de Claudio Bravo "no está cerrado todavía", pero el técnico del Manchester City ha señalado que no puede "negar" que el guardameta chileno será jugador del conjunto inglés. "No puedo negar lo que se dice, pero todavía no voy a contestar preguntas sobre un jugador que no forma parte de nuestra plantilla", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de Champions Total.