Gianinna Maradona, en el juicio: "Fue una obra de teatro nefasta para tener a mi papá solo en un lugar oscuro y feo"

Una de las declaraciones más esperadas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, se produjo este martes con el testimonio de Gianinna Maradona, una de las hijas del astro argentino y que acusó a Leopoldo Luque de haber desoído sus alertas sobre el deterioro de la salud de su padre.

"Yo lo veía cada vez peor, no podía conectarse con la realidad, estaba dormido, estaba lento", expresó Gianinna sobre el estado de salud de su padre poco más de un mes antes de su muerte.

Al identificar este deterioro, Gianinna Maradona se comunicó con Luque: "Él me contesta que tenía altibajos, que había días en los que estaba mejor, días en los que estaba peor. Me habla de (la psiquiatra Agustina) Cosachov, que la habían puesto ellos para que puedan medicar a mi papa de una manera correcta. Y que el sabía que tenía días malos y días buenos pero que él lo veía mejor".

La hija del astro argentino se refirió a la decisión de internar a Maradona en una casa de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, tras ser operado el 3 de noviembre de 2020 de un hematoma subdural en la cabeza, y aclaró que accedió pese a no estar de acuerdo con Luque, Cosachov y Diaz.

"Pero elegí creer porque ellos que lo estaban siguiendo hace un tiempo nos daban esta propuesta, una internación domiciliaria seria, siempre con el apoyo de Swiss Medical y siguiendo un orden para que él esté bien", admitió Gianinna Maradona.

La hija del astro argentino señaló que la internación domiciliaria "fue una obra de teatro, una puesta en escena. Lograron lo que buscaron, tenerlo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo".

"Siento mucho dolor, me parece muy injusto. Los responsables nos aseguraron cosas que después no pasaron. Fue una manipulación horrible. Me da mucha bronca. Fue una obra de teatro nefasta. Me gustaría volver el tiempo atrás y sacar a todos cagando", aseguró Gianinna Maradona.

"Mi papá estaba tirado en la cama... Estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos"

El fiscal Ferrari preguntó a Gianinna por sus recuerdos del 18 de noviembre de 2020, dos días antes de la muerte de Diego y uno de los últimos días en los que Gianinna vio a su padre con vida.

"Mi papá estaba tirado en la cama sin querer levantarse. Estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos. Yo le pedía que se levante, que venga al comedor conmigo. No tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchado que estaba. Hasta tenía una voz robótica, no era su voz. Hablé con Luque y Díaz para decirles que estaba muy hinchado. Me decían que era normal", recuerda la hija del astro argentino.

Por último, Gianinna Maradona recordó sus sentimiento del 25 de noviembre de 2020, día en el que falleció Diego Armando Maradona, y lo difícil que fue superar ese trágico momento.

"Me costó mucho salir adelante. Hablé mucho con mi papá y le pedí morir, que me llevara con él, que no tenía ganas de vivir. Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para salir adelante para poder ver a mi sobrina Roma y criar a mi hijo", concluyó Gianinna Maradona.

La llegada de Gianinna Maradona a la decimoséptima audiencia de este juicio, la más concurrida hasta ahora después de la inicial, causó un gran revuelo entre los periodistas locales e internacionales y los fanáticos del Diez que se acercaron a los tribunales.

"Lo único que voy a pedirles es que no me peguen, porque la última vez me pegaron", pidió Gianinna a los camarógrafos que la acorralaron en la puerta del estacionamiento al que llegó con su vehículo.

También se acercaron al juzgado Jana Maradona, media hermana de Dalma y Gianinna; Verónica Ojeda, expareja del Diez; y tres de los acusados de este juicio: el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Además de estos tres, también son juzgados en este proceso Luque, médico de cabecera de Maradona hasta su muerte, la psiquiatra Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

