Gerard Piqué podría jugar El Clásico infiltrado por su lesión en la rodilla derecha

La única duda que Ronald Koeman puede tener a la hora de decidirse por un once para El Clásico es la participación o no de Gerard Piqué. El central del Barcelona se ha ido sometiendo a varias pruebas durante estos días y no se ha terminado de descartar ni oficializar su participación en el partido.

El defensa catalán quiere jugar sí o sí en el Alfredo Di Stéfano para poder ayudar a su equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada para los culés. Piqué recibió el alta médica y ha entrado en la convocatoria pero al parecer no podría estar al 100%.

Sin embargo, según apunta el diario AS, a última hora del viernes se sometió a una infiltración en la rodilla derecha. Al parecer, el jugador soporta el dolor durante los entrenamientos pero cuando la cara física aumenta el dolor reaparece, por eso ha decidido junto a los doctores infiltrarse en la rodilla derecha con cortisona y analgésico que le permitirá jugar asintomático durante el partido.

Ahora bien, la última palabra la tendrá el entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, a la hora de decidir si el central saldrá de inicio, tendrá minutos sueltos o no participará en el encuentro. Lo que está claro es que Gerard Piqué quiere jugar sí o sí el Clásico en el Di Stéfano donde su Barcelona se juega gran parte de la Liga Santander.

