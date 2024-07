Gareth Southgate: "No estoy muy preocupado, sabemos cómo juega España"

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, compareció en la sala de prensa del Olympiastadion y se mostró confiado con su equipo de cara a la final de la Eurocopa 2024 ante España.

"No estoy muy preocupado por España. Sabemos cómo juega. Presionan bien, con intensidad, son un equipo equilibrado y conservan la posesión muy bien. Pero en los dos últimos dos partidos hemos demostrado una gran versión y esperemos repetirla mañana. Ellos tienen una forma de jugar muy clara, un equipo muy asentado, presionan muy bien con intensidad, como todos los equipos españoles mantienen muy bien la posesión del balón. Sobre todo en los últimos partidos hemos mantenido muy bien la posesión del balón. Estamos mostrando nuestro verdadero yo, la versión de nosotros mismos que queríamos mostrar en este torneo", indicó el seleccionador inglés.

Southgate, que este domingo dirigirá a Inglaterra en su segunda final de una Eurocopa tras la de 2021, reconoció que no hay mucho que decirles a los jugadores y que todos son conscientes de lo que habrá en juego este domingo en el Olympiastadion de Berlín.

"Tenemos experiencia en grandes partidos y creo que en estos momentos no es necesario decirles demasiado a los jugadores, no necesitan motivación para un partido como este; se trata de asegurarse de que los pequeños detalles sean correctos, ya que los márgenes pequeños deciden estos partidos y tenemos que asegurarnos de estar en el lado correcto de ellos. No creo en los cuentos de hadas, pero sí en los sueños. Hay que hacerlos realidad, llevamos una buena racha. Es nuestro momento y mañana tenemos que rendir como es debido en el campo. Está en nuestras manos y eso es lo más importante", admitió Southgate.

"Estoy feliz con el crecimiento del equipo"

Respecto a la trayectoria de Inglaterra en la Eurocopa, el seleccionador ingles explicó que han variado la forma de jugar con el paso de los partidos.

"Creo que hemos cambiado la forma de jugar durante el torneo. Al principio tuvimos muchos problemas, sobre todo, en defensa. Muchos jugadores venían de estar lesionados. Tratamos de encontrar el mejor equilibrio para los jugadores de ataque, tenemos grandes talentos, y conseguimos encontrarlo a medida que el torneo avanzaba. Estoy feliz con el crecimiento del equipo", analizó Southgate.

"No hemos tenido mucho tiempo en el campo de entrenamiento, pero hemos tenido varias reuniones tratando de evaluar al rival y determinar la mejor manera de jugar contra ellos. Nuestros mensajes no han cambiado realmente a lo largo de las seis o siete semanas que hemos estado juntos: hemos tenido una visión a largo plazo y siempre la hemos dividido en partes más pequeñas", explicó el seleccionador inglés.

Gareth Southgate admitió que están "entusiasmados por el desafío" de medirse a España en la final de la Eurocopa.

"Estamos entusiasmados por el desafío. Es evidente que el equipo ha mejorado en las últimas semanas, ha demostrado un carácter y una resistencia extraordinarios. Debo decir que ha sido un placer trabajar con ellos todos los días en el campo de entrenamiento. Ha sido un gran ambiente de trabajo y ahora tenemos una oportunidad fabulosa de lograr realmente lo que nos propusimos desde el momento en que salimos de Qatar un poco antes de lo que nos hubiera gustado", aseveró Southgate.

Por último, el seleccionador inglés recordó el partido de cuartos de final de la Eurocopa de 1996, cuando era jugador, y admitió que "España debería haber ganado aquel día".

"Jugué bien. 0-0, el sueño de todos los defensores. Ganamos aquel partido en los penaltis. Nadal es el jugador que me viene a la mente. Tal vez Kiko y no sé si Luis Enrique estuvo en el banquillo. Fue un partido muy difícil, un partido que debería haber ganado España. Fue muy importante para Inglaterra. Siempre han sido un rival muy difícil. No había tenido los éxitos que tuvo desde entonces. Nos hemos enfrentado en muchas categorías inferiores, hemos seguido muy de cerca ese proyecto. Pero nuestras categorías inferiores también han mejorado. Son dos países que llevan una buena trayectoria en cuanto al crecimiento de su cantera", analizó Southgate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com