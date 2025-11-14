Carlos Alcaraz: "El número 1 significa todo, por todo el trabajo que pusimos en todo el año"

Carlos Alcaraz Garfia certificó la mejor temporada de su carrera ganando a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) y garantizándose por segunda vez terminar el año como número 1 de la ATP. El fenómeno de El Palmar ha encadenado una estratosférica racha de 55-4 desde su derrota en Miami frente a Goffin, ganando siete títulos (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) -ya había ganado el título en Rotterdam- y sumando nueve finales (solo perdió ante Rune en el Godó y ante Sinner en Wimbledon). La victoria ante Musetti también le permite ser primero de grupo y evitar a Sinner en las semifinales de las Nitto ATP Finals, jugará la semifinal ante el ganador del Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime de este viernes.

"Significa el mundo para mí. El número 1 del año es siempre un objetivo. Para ser sincero, a principios de año, veía muy lejos el numero 1 muy lejos con Jannik (Sinner) ganando todos los torneos que jugaba. Pero desde la mitad de la temporada hasta ahora me propuse el objetivo porque estaba ahí, tenía la oportunidad de jugar buenos torneos seguidos para darme la oportunidad de estar cerca, de pelear con Jannik y al final la conseguí", confesó Alcaraz sobre la pista del Inalpi Arena de Turín.

"Significa todo, por todo el trabajo que pusimos en todo el año, estoy muy contento con el trabajo de mi equipo", añadió el campeón de seis grand slam.

Carlos Alcaraz recibirá el trofeo que el acredita como el número 1 del mundo a final del año, el mismo que levantó en 2022, este viernes antes del duelo entre Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton.

El tenista murciano también tuvo unas bonitas palabras para Lorenzo Musetti, su última víctima en Turín y que no pudo lograr la gesta de derrotar a Alcaraz y meterse en las semifinales.

"Primero de todo quiero decir que estoy muy contento de ver a Musetti jugar las Finales ATP, es un gran jugador, con mucho talento. Crecimos juntos, desde los 13-14 años, y vernos jugar ahora aquí es un gran placer. Es muy difícil jugar contra él, devuelve todo. Hay que estar muy concentrado en cada bola. Jugaba en casa, obviamente tenía a la gente a favor. Era un partido muy importante para ambos, él peleaba las semifinales y yo el número 1. Físicamente estaba un poco más afectado, pero creo que ha sido gran partido", concluyó Alcaraz.

Horarios semifinales Nitto ATP Finals

Pese a que la organización de las Nitto ATP Finals todavía no ha hecho públicos los horarios de las semifinales de este sábado 15 de noviembre, se da por hecho que Jannik Sinner y Alex de Miñaur se medirá en la primera semifinal (14:30 horas). Carlos Alcaraz jugará la segunda semifinal (20:30 horas) ante el ganador del Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime.

La final de las Nitto ATP Finals se jugará el domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas.