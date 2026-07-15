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De la Fuente: "Francia es una de las mejores selecciones, pero enfrente tenía al mejor equipo del mundo"

El seleccionador destaca la mayor fortaleza de la Roja tras el recital en semifinales del Mundial 2026: "Como grupo somos imparables".

Luis de la Fuente en el partido contra Francia

De la Fuente destaca la mayor fortaleza de la Roja: "Somos un equipo" | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Luis de la Fuente no escondió el orgullo tras clasificar a España para la final del Mundial de 2026. El seleccionador aseguró que el gran secreto de la Roja está en la fuerza del colectivo y reveló el mensaje con el que motivó a sus futbolistas antes de enfrentarse a Francia.

"El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. En equipo somos imparables, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo", afirmó en la rueda de prensa posterior al triunfo por 0-2.

"El futbolista español es el mejor del mundo"

El técnico riojano destacó el nivel que atraviesa el fútbol español y quiso poner en valor el trabajo realizado durante años: "Hemos llegado hasta aquí con sacrificio, esfuerzo y un talento futbolístico descomunal".

"El futbolista español es el mejor futbolista del mundo. Esa interpretación del fútbol es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles y de los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España", analizó el de Haro.

"Sabíamos cómo hacer daño a Francia"

De la Fuente explicó que el cuerpo técnico tenía muy claro el plan para neutralizar al conjunto de Didier Deschamps: "No teníamos duda de que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia".

"Conocíamos muy bien su potencial y teníamos la manera de desactivarlo y contrarrestarlo. Los jugadores han interpretado de manera genial todo el planteamiento. El gran mérito es de ellos".

Y el seleccionador volvió a destacar el compromiso del vestuario: "Este equipo está muy comprometido".

"Lo más importante es elegir bien a los compañeros de viaje"

El entrenador insistió en que el éxito de la selección empieza mucho antes de cada partido: "Lo más importante es saber elegir los compañeros de viaje. Si te equivocas en eso, ahí puede estar el problema".

Según explicó, la clave del grupo está en la generosidad de todos sus integrantes: "Somos gente normal, generosa, que queremos buscar el bien común antes que el bien particular".

"El margen de mejora es infinito"

Pese a estar ya en la final del Mundial, De la Fuente cree que su equipo todavía puede seguir creciendo: "Me sorprende constantemente lo que es capaz de hacer este equipo".

"Mejora su versión de un partido a otro. El margen de mejora es infinito y lo demuestran cada partido".

Para el seleccionador, los resultados no son fruto de la casualidad: "Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo y superación. No viene gratis".

Además, destacó el gran momento físico del grupo: "Ahora mismo estamos en un momento fantástico. Los jugadores están con un subidón, en lo futbolístico y en lo físico".

Tranquilidad con Lamine y Pedro Porro

De la Fuente también quiso rebajar la preocupación por el estado físico de dos de sus titulares: "Lamine no tiene nada, que yo sepa".

Sobre Pedro Porro, que pidió el cambio durante el encuentro, explicó que todo apunta a una simple sobrecarga: "Pedro Porro parece que es una sobrecarga", dijo sobre el MVP de las semis.

España conocerá este miércoles a su rival en la final. Aunque aseguró que no tiene preferencias deportivas, sí admitió que le haría ilusión enfrentarse a la Argentina de Lionel Scaloni: "No tengo preferencias, pero me hace mucha ilusión enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni".

"El país está entregado"

Por último, el seleccionador quiso agradecer el apoyo que está recibiendo la selección desde España: "Nos llega esa información de que el país está entregado, sintiéndose orgulloso de la selección y de un grupo de jóvenes maravillosos".

España disputará este domingo la segunda final mundialista de su historia con el objetivo de conquistar una segunda estrella que pondría el broche de oro a una generación que, en palabras de su entrenador, se siente ahora mismo "imparable".

"No hay mayor felicidad que ver a alguien feliz, y eso es lo que a nosotros nos motiva y nos da energía", apostilló el seleccionador.

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