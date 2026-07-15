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Didier Deschamps pone en duda al árbitro de la semifinal del Mundial: "Pareceré un llorón, pero ¿el árbitro está a la altura?"

La derrota ante España no impidió que Didier Deschamps asumiera parte de la responsabilidad, aunque también buscó explicaciones más allá del rendimiento de su equipo. El seleccionador francés señaló la actuación del árbitro de la semifinal del Mundial, el salvadoreño Iván Barton, cuestionando su nivel.

Deschamps, seleccionador de Francia.

El seleccionador francés pone en duda al árbitro de la semifinal: "Pareceré un llorón, pero ¿el árbitro está a la altura?" | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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Dos goles apartaron a Francia de la lucha por su tercera estrella. Tras la derrota, el seleccionador Didier Deschamps asumió su parte de responsabilidad. "Es culpa nuestra. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido España demostró ser superior", reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico francés aseguró que sus jugadores estaban "desolados" por la eliminación. No obstante, pese a reconocer la superioridad de la selección española, también cuestionó la actuación del árbitro salvadoreño Iván Barton.

¿Estuvo el árbitro a la altura de una semifinal mundialista?

"Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro está a la altura de la tarea de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos", afirmó Deschamps en referencia al penalti de Digne a Lamine Yamal con el que Oyarzabal abrió el marcador.

Durante el encuentro, el seleccionador francés dejó ver en varias ocasiones su frustración con las decisiones arbitrales, gesticulando desde la banda. Ese malestar quedó confirmado tras el pitido final.

Mientras tanto, comienzan a surgir dudas sobre su continuidad al frente de la selección francesa. Algo sobre lo que Deschamps evitó pronunciarse.

La continuidad de Deschamps, en el aire

Al preparador galo aún le queda un último compromiso en el Mundial: la lucha por el tercer puesto. Por ello, prefirió no desviar el foco hacia las especulaciones sobre una posible salida del banquillo francés.

"España es muy fuerte. No hemos estado a la altura. Cometimos demasiados errores y, además, estaba la gran calidad de España", reconoció Deschamps, quien no ocultó que la "decepción es enorme". El seleccionador también señaló que circunstancias como la lesión de Saliba y la tarjeta amarilla a Rabiot tuvieron un importante "componente emocional" para su equipo.

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