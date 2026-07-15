Rocío Martínez, enviada especial al Mundial, sobre el posible rival de España en la final: "Me da exactamente lo mismo"

La selección española disputará la segunda final de un Mundial de su historia tras imponerse con contundencia a Francia en un partido que dejó patente la superioridad del conjunto de Luis de la Fuente. La victoria, celebrada por jugadores, cuerpo técnico y aficionados, confirma el excelente momento de un equipo que nunca dudó de sus posibilidades, ni siquiera ante una de las grandes favoritas al título.

Desde Dallas, la periodista Rocío Martínez describió el ambiente vivido tras el encuentro como una mezcla de emoción e incredulidad. "Veo todas las imágenes del partido, de la celebración, del vestuario y de los aficionados, y se me ponen los pelos de punta", aseguró.

Un triunfo que trasciende el resultado

Más allá del pase a la final, Martínez destacó la forma en la que España logró la clasificación, dominando a una selección francesa que partía como favorita para muchos analistas. "Sabía que España podía ganar a Francia, pero no contaba con hacerlo así, con una superioridad tan abrumadora", explicó, convencida de que el encuentro será recordado durante muchos años "no solo porque España alcanzó la final, sino por cómo lo hizo y por el fútbol que desplegó".

Mientras buena parte del entorno mantenía la prudencia, dentro de la concentración española existía un convencimiento absoluto de que el equipo estaría en la final. Una confianza que, según Martínez, transmitían tanto los futbolistas como sus familiares. "Había alguien que sí confiaba en que esta España era capaz de eso: Luis de la Fuente y sus chicos", afirmó. "Son una familia y eso se ve incluso dentro del campo".

La periodista recordó además una escena protagonizada por Dani Olmo tras el encuentro: "Hemos ganado, nos vamos a Nueva York, lo que estaba previsto", resumió el futbolista, reflejando la naturalidad con la que el grupo afrontó el objetivo. Uno de los aspectos que más llamó la atención a la enviada especial fue el clima que se respiraba durante la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse a Francia. "Era un entrenamiento como cualquiera de los que vemos en Las Rozas. Había relajación en el ambiente. Se lo estaban pasando bien", explicó.

Esa serenidad también quedó reflejada en la comparecencia previa de Lamine Yamal, cuya madurez sorprendió a los presentes. "Me pareció impresionante la tranquilidad con la que afrontaba una semifinal un chico de 19 años", señaló.

España ya había demostrado que podía vencer a Francia

Martínez considera que el triunfo no debería haber sorprendido tanto, recordando los precedentes recientes entre ambas selecciones. "Ya habíamos ganado a Francia en la Nations League, en la Eurocopa y también ocurrió en los Juegos Olímpicos. Si ya lo habíamos hecho antes, ¿Por qué no íbamos a hacerlo una vez más?", reflexionó.

Argentina o Inglaterra, el último obstáculo

Con el billete para la final ya asegurado, España espera ahora conocer a su rival entre Argentina e Inglaterra. Para Rocío Martínez, cualquiera de las dos opciones supondría un gran desafío.

"Me da exactamente lo mismo", reconoció. Aunque admitió que una final frente a Argentina tendría un componente especial al enfrentar al campeón de Europa contra el campeón de América, también destacó el atractivo de medirse a Inglaterra, "los inventores del fútbol", que buscan conquistar su segundo título mundial.

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