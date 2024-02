Frenkie de Jong explota contra los periodistas en rueda de prensa: "¿No os da vergüenza?"

Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona, se ha mostrado más enfadado que nunca en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de Champions League ante el Nápoles. El neerlandés de 26 años ha criticado a los periodistas, a los que ha tildado de "mentirosos" en varias ocasiones y a los que se ha referido duramente en su intervención.

El ex del Ajax es un jugador muy calmado dentro y fuera del césped pero hoy ha querido decir basta tras varios días de rumores en torno a su renovación (o no) y a su elevado sueldo (¿40 millones por temporada?).

"No sé como no os da vergüenza decir mentiras"

"Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, salen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender... No sé cómo no os da vergüenza decirlo", admitió el internacional por Países Bajos.

"Habláis de mi salario y mi contrato, es humo, mentira... No creo que cambiéis pero deberíais, ¿por qué inventáis?"

Esa primera respuesta a una pregunta sobre su futuro prendió la mecha de los periodistas allí presentes, que quisieron seguir haciendo hincapié en sus palabras: "Estáis hablando mucho de mi contrato, situación, salario... es mucho humo y mentira. Que si estoy cobrando como 40... es muy lejos de la realidad. Se han inventado una historia que no es verdad, lo hacéis con jugadores y entrenadores. No tengo la sensación de que vayáis (prensa) a cambiar, pero deberíais porque no podéis escribir cosas que no son verdad ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué inventáis?", concluyó de Jong antes de cambiar el tono y el tema de sus declaraciones.

Xavi: "Entiendo a De Jong, cualquier persona que esté en el Barça..."

Minutos después, su entrenador, Xavi Hernández, refrendó sus palabras: "Entiendo perfectamente a De Jong. Cualquier futbolista y persona que está en el Barça siente injusticia porque muchas veces se explican mentiras. A mí me ha pasado como jugador y entrenador, no culpamos a la prensa de nuestros resultados pero se cuentan muchas mentiras", aclaró el preparador de Tarrasa, que mañana afrontará su primera eliminatoria de Champions League en su tercera temporada como técnico culé.

La última eliminatoria que ganó el Barça en UCL fue ante el Nápoles

La máxima competición europea es, junto a la Liga (está a 8 puntos del Real Madrid, líder), la única baza que tiene el FC Barcelona de intentar ganar un título esta temporada (perdió la final de la Supercopa y cayó en cuartos de Copa del Rey ante el Athletic). Además, el Barça no disputa un partido de eliminatoria en Champions desde los octavos de la 2020-2021 (cayó 2-5 ante el PSG) y la última vez que pasó una ronda al KO en esta competición fue precisamente ante el Nápoles en los 1/8 de la 2019-2020.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com