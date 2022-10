Florentino Pérez y el fichaje de Benzema: "¡No me dio ni a una Coca-Cola!"

Antes de la gala del Balón de Oro, Florentino Pérez y Karim Benzema dejaron una imagen muy divertida que ha difundido el Real Madrid en sus redes sociales. El mandatario blanco recuerda entre risas el día en el que fue a casa del galo, el barrio de Bron de Lyon, para ficharle: "¡No me ofreció ni una Coca-Cola!", bromea.

Corría el año 2009 y había arrancado la segunda etapa de Pérez al frente del club blanco cuando se presentó en el domicilio del futbolista: "Está igual que hace 13 años cuando le fiché. Igual. La primera vez que le vi fue en su casa. En el año 2009. No se creía que había ido a su casa, ¿verdad? Se quedó mudo, no me dijo ni mú, no me dio ni una Coca-Cola".

"Tú estás para jugar con esmoquin"

Aquel chaval que no abrió la boca es, 13 años después, Balón de Oro. Florentino también bromea con el 'look' de Karim, en alusión también a la 'clase' del francés dentro del campo: "Yo creo que deberías salir a jugar así el próximo día. Con los zapatos, eh. Tú estás para jugar con esmoquin". Solo hay que recordar la mítica frase de Benzema: "Yo juego para la gente que sabe mucho de fútbol".

El francés, que sigue siendo muy tímido, apenas pronuncia una frase en el vídeo: "Menos mal que habló francés conmigo. Si no, jodido...", en alusión a aquella jornada en su casa. Florentino sentencia que "todo muy fácil". Tras la negociación con el Lyon, que se cerró en 35 millones de euros, Karim llegó al Madrid con apenas 22 años. El resto es historia.