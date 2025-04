González Fuertes, árbitro de VAR en la final de Copa del Rey: "No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando"

La rueda de prensa de Ricardo De Burgos Bengoechea y González Fuertes, árbitro principal y de VAR en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, ha supuesto una auténtica bomba antes del duelo copero en el Estadio de la Cartuja. El colegiado asturiano de 44 años, que estará mañana en la sala del VAR, ha sido tajante al ser preguntado por los vídeos de RMTV contra los colegiados y ha asegurado que el colectivo arbitral está más unido que nunca, advirtiendo de que van a tomar medidas "muchísimo más serias de las que se están tomando" para que se ponga fin a lo que está ocurriendo.

"Hay más unión que nunca (entre los árbitros), posiblemente por la situación que tenemos a nuestro alrededor. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina, la refrendamos con su equipo, con cada uno de los empleados del CTA. A tu pregunta, no te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, tendréis noticias. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", ha explicado González Fuertes.

El colegiado asturiano ha pedido a "a todos los actores del fútbol" que "dejen de generar situaciones que ponen en la diana a compañeros", ya que vaticina que "un día va a haber un problema de verdad".

Ante la pregunta de si se plantean ir a la huelga, González Fuertes ha reiterado que "en breve tendréis noticias".

González Fuertes hizo este viernes especial hincapié "en los vídeos que publica Real Madrid Televisión", pero también hizo extensiva su petición a "jugadores, clubes, entrenadores o responsables de las redes sociales" para "terminar con el ambiente de beligerancia contra el estamento arbitral". "Tenemos que volver a un fútbol más sano y limpio para atajar situaciones como que pongan a los compañeros en la diana. Un día, ojalá me equivoque, vamos a tener un problema de verdad y nos vamos a llevar las manos a la cabeza", afirmó el colegiado responsable del VAR en la final de la Copa del Rey.

Por último, el colegiado gijonés avisó sobre las graves consecuencias que pueden tener los vídeos de RMTV.

"Hay que conocer las consecuencias que tienen esos vídeos. Hemos visto redes sociales anónimas que insultan y amenazan sin ningún control, ni de las instituciones. Estamos viendo a Community Managers de redes sociales oficiales que atacan al colectivo por un like más. Vemos actuaciones de los actores del fútbol que dan pie a que no somos honestos. Cuando algún periodista habla de 'robo', el aficionado paga esa frustración con el niño o la niña que va a pitar un infantil. Debemos atajar ese tipo de situaciones y volver a un fútbol más sano y limpio, es bueno para todos", concluyó Gopnzález Fuertes.

De Burgos Bengoechea se rompe en plena rueda de prensa

Ricardo De Burgos Bengoechea, designado por el CTA para dirigir la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, se ha mostrado visiblemente afectado al ser preguntado sobre si los vídeos de RMTV afectan a que los niños no quieran ser árbitros.

"Cuando un hijo tuyo va a la colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón, y llega a casa llorando, eso es muy jodido. En mi caso, intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca como un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, porque nos han dado muchos valores . No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir", ha asegurado el árbitro vasco entre lágrimas.

