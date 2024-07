Fayza Lamari, a corazón abierto: "Sin el Real Madrid, Mbappé no habría dejado París"

Fayza Lamari, madre y representante de Kylian Mbappé, ha concedido una amplia entrevista con el diario francés Le Parisien. En ella, la 'dama de hierro' habla del interminable fichaje de su hijo por el Real Madrid, de su accidentada salida del PSG y de la emoción que sintió durante la presentación de su hijo en el estadio Santiago Bernabéu. "Sin el Real Madrid, no habría salido de París", asegura Fayza Lamari. Aquí te desglosamos los titulares más destacados de la entrevista:

Sus lágrimas durante la presentación: "Escucha, ya no lloro, ¡no está mal! En el día de la presentación, las lágrimas empezaron a brotar por la mañana, no sé por qué, quizá estaba cansado... Su padre se derrumbó en la final del Mundial, pero yo nunca había llorado por Kylian. Pero esto era diferente, era una mezcla de todo tipo de cosas. Ya está".

Complicada salida del PSG: "Lo que ocurrió en París es comparable a una separación. Cuando se rompe, en ese momento sólo se piensa en lo negativo. Pero nuestro papel no es mirar atrás, sino darle tiempo para que, muy pronto, Kylian sólo recuerde los puntos positivos de este último año en París. Y ha habido muchos positivos. Hoy, Kylian está en Madrid y podemos agradecérselo no sólo al Mónaco, sino también a París. Después de todo, fue el PSG quien confió en él cuando tenía 18 años, y quien invirtió tanto dinero en él... Creo que se lo ha devuelto con creces. No todo ha salido bien. Pero en cualquier caso, ha llegado hasta el final. Hay que quedarse con lo positivo, aunque todavía no haya acabado todo".

El dinero que deben a su hijo: "Ahora está en manos de los representantes de Kylian. Pero confío en el PSG para que las cosas vuelvan a la normalidad muy rápidamente. Acabamos de recibir una carta suya. Se tomarán decisiones. A veces, cuando uno se separa, tiene que decidir quién se queda con la televisión, quién se queda con los muebles o el coche... En eso estamos. Espero que todo esto no empañe todo lo que hemos pasado, que no lo dejemos así. Quiero recordar lo positivo del PSG, que incluso este año que ha sido difícil, jugar en el Parc, en tu ciudad, es bonito. Como en una pareja, una vez más, nunca todo es de color de rosa, hay altibajos. Pero dentro de seis meses, las cosas irán mejor".

Podrían ir a juicio con el PSG: "Si no tenemos más remedio, sí, por supuesto. Ahora, espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace dos años. Dejemos de decir que Kylian dijo, no dijo, hizo esto, no hizo lo otro... En realidad, nadie puede decir lo que pasó, ni yo, ni los representantes del PSG, porque desde hace dos años Kylian y el presidente siempre se han reunido a solas, aparte de una vez. Y todo eso no ha impedido a Kylian jugar desde que se hizo el anuncio en febrero...".

¿Se arrepiente de no haber salido antes de París? "No, no hay que lamentarse. Cuando has nacido en París y crecido en Bondy, jugar en el Parque de los Príncipes es todo un acontecimiento. Kylian nunca ha mentido. Siempre le dijo al presidente que un día iría al Real Madrid. Por supuesto, cuando eso ocurre, es complicado. Pero aparte del Madrid, nunca habría dejado París. No ha sido fácil, pero no hay remordimientos, sólo grandes emociones. Ha sido muy, muy difícil para Kylian, eso está claro. Pero no está en la fábrica. No tienes derecho, cuando eres futbolista y ganas todo ese dinero, a tener momentos en los que no te va tan bien".

El sueño de su hijo: "Creo que por eso lloraba el martes. Kylian ha hecho de su sueño una meta y siempre se ha dado los medios para conseguirlo. También ha tenido suerte. Pero la suerte hay que crearla. El martes, no fui la única que se emocionó. Todos nuestros amigos, todas las personas que le conocieron cuando era pequeño, se decían: 'Vaya, lo ha conseguido, está ahí'".

La primera vez que Mbappé habló del Madrid: "Sí, tenía 5 años, yo pensaba que estaba loco (risas). Todos sus ídolos estaban allí y quería imitarlos. A los 5 años tenía sueños. Y lo que me parece hermoso de él es que, a los 25 años, sigue soñando. Se podría pensar que es indiferente, que ya tiene todo lo que quiere. Pero no es así. No voy a decir que se esté poniendo en peligro yendo a Madrid, pero está saliendo de su zona de confort. Creo que también necesitaba otro reto".

¿Será Mbappé el mejor de la historia del club blanco? "No. La gente olvida que estamos hablando de un deporte de equipo, que se necesitan 11 o incluso 15 jugadores para ganar. Cada uno tiene su sitio en un equipo. Hay quienes, como yo en el balonmano, son los soldados, los aguadores -odio esa expresión- que dan el balón a los mejores jugadores, porque son los que marcan la diferencia. Tienes que estar cómodo con eso, así como con el hecho de que no puedes tener éxito tú solo. España el domingo, como Francia en 2018, son ejemplos de ello, ganaron con todos sus jugadores. Naturalmente, cuando uno de ellos está entre los mejores, esperas más, y es lógico. Pero cuidado, a veces, con esperar demasiado....".

El Madrid ya ha ganado sin Mbappé: "Pero el Real Madrid ganará después de él. Por eso es el club más grande del mundo. El martes sentí la diferencia, por ejemplo, con el PSG. El Parque de los Príncipes es extraordinario, hay que vivirlo para entenderlo. Cuando vives esas emociones, cuando oyes a los aficionados cantar desde el primer minuto hasta el último, es increíble, tienes que amarlo, es un estadio. Pero cuando llegas al Real Madrid, sientes el peso de la institución. Es un club que ha ganado, con una historia enorme. La idea es formar parte de un proyecto colectivo y aportar lo que se pueda. Cuando digo que sale de su zona de confort, me refiero a que no podrá hacerlo mejor que el año pasado, cuando el Madrid lo ganó todo. Pero le vamos a pedir que haga lo que sabe hacer. Y lo que mejor sabe hacer es jugar al fútbol".

¿Es posible que fructifique la unión Mbappé-Real Madrid? "Estoy convencida de que va a ir muy, muy bien. Eso no significa necesariamente que vaya a ganar títulos, pero estoy convencido de que funcionará. Los jugadores del equipo son los mejores del mundo y se conocen desde hace mucho tiempo. Si llegas a un club así sin humildad, no funcionará".

¿Entra su hijo en una nueva dimensión? "No, creo que es una nueva página de su historia. Su primer capítulo fue cuando nació en Bondy, luego en Mónaco y después en París. Este es un nuevo capítulo".

¿Puede mejorar? "Kylian puede y debe mejorar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com