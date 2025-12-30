Una pérdida de potencia y olas de más de tres metros, posibles causas del naufragio de la familia española en Indonesia

Este martes se ha cumplido la quinta jornada de búsqueda de los tres españoles desaparecidos, un adulto y dos menores, tras el naufragio de su embarcación en Indonesia el pasado viernes. Los equipos de rescate han puesto rumbo a primera hora de la mañana a la zona delimitada del naufragio, entre ellos, el KN Puntadewa perteneciente a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS), desde el puerto de Labuan Bajo, en la isla de Flores, donde se coordina parte del operativo de la misión.

Indonesia suspende la navegación turística

Debido al naufragio y como consecuencia de las condiciones marítimas adversas, las autoridades de Indonesia han suspendido la navegación turística en el área de búsqueda de los españoles, correspondiente a una vasta zona del este del archipiélago, incluyendo las aguas de la isla de Padar, donde ayer recuperaron el cadáver de una de las menores desaparecidas.

Olas "impredecibles" y pérdida de potencia del motor

Entre las causas del naufragio, la autoridades locales indican que puedo deberse a la mala mar y a un "fenómeno poco común", como el envite de olas de hasta tres metros. "La primera ola levantó el barco, la segunda hizo que se inclinara de un lado y la tercera lo hundió", explicó Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo. También estimó que estas estarían a una altura de unos 2,5 metros por encima del nivel del mar y aseguró que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la normalidad.

Estas olas, conocidas por los locales como Cala-cala y que significa 'solo a veces' en español, suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que estas alcancen una altura inusual, afirmó el director. En un primer momento, los investigadores indicaron que el accidente pudo deberse a una pérdida de potencia en el motor, pero, tal y como relatan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación se fue a pique.

Localizar el pecio, prioridad del operativo

Tras cinco días de búsqueda, los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en el interior de la embarcación, por lo que localizar el pecio es una de las prioridades del operativo. Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía y equipos de sonar, aunque las duras condiciones climáticas, las fuertes corrientes marinas y la gran profundidad de la zona dificultan las tareas de localización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.