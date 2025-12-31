Roberto Carlos, operado en Brasil por un problema de corazón

Roberto Carlos está ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en el corazón, según ha adelantado Cristóbal Soria en Espejo Público. El exjugador del Real Madrid estaba de vacaciones en su país natal cuando acudió a someterse a una prueba médica por un pequeño trombo detectado en la pierna. Durante esas exploraciones los médicos detectaron una anomalía a nivel cardíaco, lo que llevó a tomar la decisión de intervenirle.

El exmadridista fue ingresado para hacerle una cirugía y ponerle un catéter hace dos días. La intervención, que tenía que durar 40 minutos, se habría alargado a casi tres horas por un problema en dicha cirugía. Al final según el entorno de Roberto Carlos todo salió bien y el embajador del Real Madrid se encuentra fuera de peligro, aunque seguirá en observación en el hospital de Sao Paulo durante las próximas horas.

Una leyenda blanca

Roberto Carlos da Silva Rocha(Garça, Brasil, 1973) es considerado por muchos el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos y una de las grandes leyendas históricas del Real Madrid. Destacó por su potencia física, su recorrido constante por la banda y un golpeo de balón que marcó una época, especialmente en acciones a balón parado.

Llegó al Real Madrid en 1996 procedente del Inter de Milán y permaneció en el club blanco durante once temporadas, hasta 2007. En ese periodo se convirtió en un futbolista indiscutible y en uno de los rostros más reconocibles del equipo, tanto por su rendimiento como por su carisma. Superó los 500 partidos oficiales y fue una pieza estructural de aquel Real Madrid que dominó Europa a finales de los '90 y principios de los 2000, incluido el ciclo conocido como el de los 'Galácticos'.

Tres Copas de Europa

En su palmarés con el club destacan tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales y varias Supercopas nacionales, consolidándose como uno de los defensas más laureados en la historia de la entidad. A nivel individual, fue elegido en múltiples ocasiones en el once ideal de la FIFA y está considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos.

Con la selección brasileña, Roberto Carlos también tuvo un papel protagonista. Fue internacional en más de 120 ocasiones y campeón del mundo en 2002, además de conquistar dos Copas América y una Copa Confederaciones. Su imagen con la camiseta de Brasil y sus lanzamientos de falta, especialmente el célebre gol ante Francia en 1997, forman parte del imaginario colectivo del fútbol mundial.

Carrera como técnico

Tras retirarse como jugador, inició una carrera como entrenador en distintos países -Turquía, Rusia, India o Brasil- y tuvo una breve etapa como seleccionador interino de Brasil. Paralelamente, ha desarrollado una intensa actividad institucional y mediática vinculada al fútbol.

En la actualidad, Roberto Carlos mantiene una relación directa con el Real Madrid como embajador internacional del club en Asia y Oceanía. Su función pasa por representar a la entidad en actos oficiales, eventos corporativos y acciones de proyección global, reforzando la imagen histórica del club y su conexión con algunas de las figuras más emblemáticas de su pasado.

