El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero

La Cámara Alta deberá pedir autorización al juez, dado que Ábalos se encuentra en prisión preventiva.

El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de eneroEuropa Press

Mara Fernández
Publicado:

El Partido Popular ha anunciado este martes 30 de diciembre que utilizará su mayoría absoluta en el Senado para citar a José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez y exsecretario de Organización del PSOE, para que declare el próximo 8 de enero en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

La Cámara Alta deberá pedir ahora autorización al juez, dado que Ábalos se encuentra en prisión preventiva. De dar luz verde a la comparecencia, la incógnita será si acude presencialmente o por videollamada desde la cárcel.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fundamentó la citación de Ábalos en que "es el hombre para todo de Sánchez" y confió en que su comparecencia a la vuelta de las vacaciones revierta "la amnesia navideña" a la que Sánchez "ha fiado todo" para que "los españoles olvidaran y miraran para otro lado".

La oposición considera que el exministro "tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos del sanchismo". Y García le animó esta mañana en una rueda de prensa a que "la abra de par en par delante de todos los españoles" en el Senado.

Puntos clave del interrogatorio

El PP centrará el interrogatorio de Sánchez en "el uso de recursos públicos" para "colocar a sus presuntas sobrinas" en empresas públicas, los contratos de suministro de mascarillas investigadas por la Justicia, su patrimonio y "su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo".

Pero también "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias", "qué irregularidades hubo en las primarias", "qué se pactó con Otegui y el PNV además de la moción de censura" y "hasta dónde llegaba el sistema de mordidas en obra pública que construyó Cerdán".

Del mismo modo, el PP le reclamará que aclare "quién ordenó contratar a las empresas de la trama", "quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada", "quién se benefició de la trama de hidrocarburos", "cómo se rescataron aerolíneas a cambio de favores", y "de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de su mujer".

Venezuela será una de las patas del interrogatorio. El PP intentará esclarecer "por qué vino Delcy Rodríguez a España y por qué se ocultó", y "qué presiones recibió de Zapatero para rescatar a Plus Ultra". "Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

