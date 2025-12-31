Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
San Silvestre Vallecana 2025: horario de la carrera, recorrido y cortes de tráfico en Madrid

Más de 40.000 personas salen a competir y a disfrutar de esta emblemática prueba.

San Silvestre Popular Valenciana

San Silvestre Popular ValencianaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

La San Silvestre Vallecana volverá a despedir el año este 31 de diciembre con más de 40.000 corredores tomando las calles de Madrid en una de las carreras populares más emblemáticas del mundo.

La prueba, que alcanza este 2025 su 61ª edición, contará con la participación de atletas españoles como Jesús Ramos, Adrián Ben, Lucía Rodríguez, Eduardo Menacho y Lidia Campo, según ha confirmado la organización. Desde 1964, la San Silvestre se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario atlético internacional y como una auténtica fiesta deportiva y social para la capital.

Ambiente festivo

La carrera es una de las cuatro pruebas de 10 kilómetros que ostenta la IAAF Gold Race Running Label y destaca por su carácter masivo y diverso, combinando a corredores de élite con miles de aficionados que participan por el simple placer de correr y celebrar el final del año. Disfraces, gorros de Papá Noel y ambiente festivo forman parte inseparable de una prueba que cada año agota dorsales en tiempo récord.

La San Silvestre Vallecana Popular arrancará a las 16:55 horas desde la calle Concha Espina, con salidas organizadas por tiempos para facilitar el desarrollo de la carrera. El recorrido atraviesa algunos de los puntos más icónicos de Madrid, como Serrano, la Puerta de Alcalá, Cibeles, el Paseo del Prado y la avenida de la Albufera, hasta finalizar en Candilejas, en las inmediaciones del estadio de Vallecas. Pueden participar corredores a partir de 16 años.

2.000 atletas profesionales

Por su parte, la San Silvestre Vallecana Internacional comenzará a las 19:55 horas y reunirá a unos 2.000 atletas profesionales procedentes de todo el mundo. El trazado es similar al de la prueba popular, aunque la parte final varía para concluir dentro del Estadio de Vallecas, lo que aporta un cierre espectacular a la competición de élite.

El atleta keniano Geoffrey Kamworor parte como gran favorito en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 para seguir la senda de sus compatriotas Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen; mientras que, en la prueba femenina, la atleta neerlandesa Diane Van Es se erige como la gran aspirante a hacerse con la victoria en las calles de la capital española.

Con motivo de la celebración de ambas carreras, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto un amplio dispositivo de movilidad y seguridad. Desde la mañana de hoy 31 de diciembre se producirán cortes de tráfico en numerosos viales del recorrido, como Concha Espina, Serrano, Alcalá, Paseo del Prado, avenida Ciudad de Barcelona, Albufera o Martínez de la Riva, además de restricciones adicionales por el montaje y desmontaje de las zonas de salida y meta.

Como cada año, la San Silvestre Vallecana no será solo una carrera, sino una celebración colectiva que mezcla deporte, tradición y fiesta para despedir el año corriendo por las calles de Madrid.

Cortes de tráfico por la San Silvestre Vallecana 2025

Con motivo de la celebración de la San Silvestre Vallecana Popular y la San Silvestre Vallecana Internacional, desde las 10:00 horas aproximadamente del 31 de diciembre de 2025 se registrarán cortes de tráfico en los siguientes viales afectados por el recorrido de las pruebas:

  • Avenida de Concha Espina
  • Serrano
  • Plaza de la República Argentina
  • Plaza de la Independencia
  • Alcalá
  • Plaza de Cibeles
  • Paseo del Prado
  • Plaza de Cánovas del Castillo
  • Plaza Emperador Carlos V
  • Avenida Ciudad de Barcelona
  • Avenida de la Albufera
  • Sierra del Cadí
  • Carlos Martín Álvarez
  • Martínez de la Riva
  • Candilejas

