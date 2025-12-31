Un ataques con drones y misiles golpean Odesa y Kiev mientras crece la tensión militar en Ucrania

Un ataque masivo con drones ha alcanzado en las últimas horas la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, y ha provocado al menos cuatro heridos, según las primeras informaciones facilitadas por las autoridades locales. Varios proyectiles impactaron contra edificios residenciales y parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños en infraestructuras básicas.

El ataque se produce en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos, que también han afectado a la capital del país. En Kiev se registraron nuevas explosiones tras la caída de bombas, en una noche marcada por las alertas antiaéreas y la activación de los sistemas de defensa.

En Odesa, los impactos alcanzaron áreas habitadas, lo que obligó a los servicios de emergencia a intervenir para atender a los heridos y evaluar los desperfectos. Las autoridades trabajan para restablecer el suministro eléctrico en los barrios afectados, mientras continúan las labores de inspección de los edificios dañados.

Estos ataques se producen a pesar de que, días atrás, el expresidente estadounidense Donald Trump había señalado que la paz en Ucrania estaría más cerca. Sin embargo, sobre el terreno, los bombardeos continúan y la situación de seguridad sigue deteriorándose en varias regiones del país.

Zelenski y las garantías de seguridad

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha abordado los posibles términos de un plan de paz. Durante una conversación con varios periodistas, ha confirmado que mantiene contactos con Estados Unidos para estudiar la eventual presencia de tropas estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad.

En otra entrevista concedida a la cadena Fox News, grabada después de su reunión con Trump en Florida, Zelenski descartó una retirada ucraniana del Donbás, una de las regiones clave del conflicto. Estas declaraciones reflejan la posición de Kiev ante cualquier negociación y subrayan la importancia que el Gobierno ucraniano concede a la integridad territorial.

La amenaza nuclear se acerca a Europa

Mientras continúan los ataques convencionales, Moscú ha elevado el tono en el plano estratégico. El Kremlin ha anunciado en las últimas horas el traslado a Bielorrusia de misiles Oreshnik con capacidad nuclear. Según las autoridades rusas, este despliegue permitiría alcanzar objetivos en territorio europeo en cuestión de minutos.

La decisión ha generado inquietud en las capitales europeas, al situar armamento de largo alcance más cerca de las fronteras de la Unión Europea. El anuncio se interpreta como una nueva señal de presión por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, en un momento de alta tensión internacional.

