Kylian Mbappé se lesiona: parte médico oficial, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El francés sufre un esguince en su rodilla izquierda y peligra seriamente la Supercopa de España.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se lesiona: parte médico oficial, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Luis F. Castillo
Publicado:

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", con lo que queda "pendiente de evolución". Podría estar unas tres semanas de baja.

Seria duda para la Supercopa

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis (16:15 horas) en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona.

Peso es que también es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Champions League el 20. El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque.

Máximo goleador merengue

Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

