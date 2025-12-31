Calendario deportivo 2026: un año marcado por el Mundial de fútbol y los Juegos de Invierno

El calendario deportivo de 2026 llega repleto de eventos de primer nivel, pero con dos focos principales que marcarán el año: los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial de fútbol.

Mundial y Juegos Olímpicos

Del 6 al 22 de febrero, Milán y Cortina d'Ampezzo acogerán los Juegos Olímpicos de Invierno, una cita que devolverá el olimpismo a Italia dos décadas después de Turín 2006. Apenas unos meses más tarde, del 11 de junio al 19 de julio, el balón tomará el protagonismo con el Mundial de fútbol que organizarán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México.

Fútbol femenino

En el fútbol femenino, además, 2026 será un año histórico con la celebración del primer Mundial de clubes, previsto del 28 de enero al 1 de febrero, una competición llamada a redefinir el panorama internacional a nivel de clubes.

Baloncesto

El baloncesto vivirá un curso atípico. No habrá grandes torneos de selecciones masculinas, pero sí Mundial femenino, que se disputará en Berlín a partir del 4 de septiembre.

Fórmula 1

En paralelo, la Fórmula 1 estrenará escenario en España con el Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre, una de las grandes novedades del calendario automovilístico.

Atletismo

El atletismo concentrará varias citas de peso. El Campeonato de Europa al aire libre se celebrará en Birmingham del 10 al 16 de agosto, mientras que el Mundial en pista cubierta tendrá lugar en Torun (Polonia) del 20 al 22 de marzo.

Además, verá la luz una nueva competición: el Mundial Ultimate, la gran apuesta bienal de World Athletics, que reunirá en Budapest, del 11 al 13 de septiembre, a campeones olímpicos, mundiales y a los mejores atletas del ranking para decidir al mejor absoluto.

Balonmano

El balonmano también tendrá doble protagonismo continental, con el Europeo masculino del 15 de enero al 1 de febrero y el femenino del 3 al 20 de diciembre. A ello se suman los Mundiales de gimnasia artística y rítmica, así como los de hockey hierba.

Deportes acuáticos

En los deportes acuáticos, 2026 ofrecerá un calendario intenso. Se celebrará el Mundial de piscina corta del 1 al 6 de diciembre y el Campeonato de Europa, que englobará natación, natación artística, saltos y aguas abiertas, del 31 de julio al 16 de agosto. El waterpolo contará igualmente con dos Europeos: el masculino del 10 al 25 de enero y el femenino del 26 de enero al 5 de febrero.

Calendario deportivo 2026

ENERO

01-18. Fútbol. Copa África

01. Saltos esquí. 4 Trampolines. Garmisch-Partenkirchen (ALE).

02-11. Tenis. United Cup, en Perth y Sídney (AUS).

03-17. Auto-Moto. Rally Dakar, en Arabia Saudí.

07. Fútbol. Supercopa. Semifinales, en Yeda: Barcelona-Athletic.

08. Fútbol. Supercopa. Semifinales, en Yeda: At. Madrid-R. Madrid.

10. Atletismo. Mundiales de cross, en Tallahasee (USA).

10-11. Bobsleigh. Europeos, en St. Moritz (SUI).

10-25. Waterpolo. Europeo masculino, en Belgrado.

11. Fútbol. Supercopa España. Final, en Yeda (KSA).

13-15. Fútbol. Copa del Rey. Octavos de final.

14-18. Patinaje artístico. Europeos, en Sheffield (GBR).

15. Baloncesto. NBA. Partido Grizzlies-Magic, en Berlín.

15-01 feb. Balonmano. Europeo masculino, en DIN, NOR y SUE.

18. Ciclocross. Copa del Mundo. Prueba en Benidorm.

18. Baloncesto. NBA. Partido Magic-Grizzlies, en Londres.

18-01 feb. Tenis. Open de Australia.

18-08 feb. Fútbol sala. Europeo masculino, en Letonia, Lituania y Eslovenia.

20-25. Ciclismo. World Tour. Tour Down Under, en Australia.

22-25. Automovilismo. WRC. Rally Montecarlo.

22-25. Saltos esquí. Mundiales vuelo, en Oberstdorf (ALE).

24. Atletismo. Grand Prix Boston. Circuito oro WA pista cubierta.

25. Atletismo. Medio maratón de Sevilla.

26-05 feb. Waterpolo. Europeo femenino, en Funchal (POR).

27-01 feb. Biatlón. Europeos, en Sjusjoen (NOR).

28. Fútbol. Mundial femenino de clubes, en Brentford (GBR). Semifinales.

31-01 feb. Ciclocross. Mundiales, en Hulst (NED).

FEBRERO

01. Fútbol. Mundial femenino de clubes, en Londres. Tercer puesto y final.

01. Ciclismo. World Tour. Cadel Evans Great Ocean Road Race.

01. Atletismo. Millrose Games Nueva York. Circuito oro WA pista cubierta.

01-05. Ciclismo. Europeos en pista, en Konya (TUR).

03. Atletismo. Gala checa. Ostrava (CZE). Circuito oro WA pista cubierta.

04. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final.

04-07. Golf. LIV Riad (ARA).

04-28. Fútbol. Sudamericano femenino sub-20. (Aún sin sede)

05-08. Tenis. Copa Davis. Clasificatorias

05-14 mar. Rugby. Torneo Seis Naciones.

06-22. Olimpismo. Juegos Olímpicos Invierno Milán-Cortina (ITA). Consulta aquí el calendario completo.

06. Atletismo. Gran Premio Madrid. Circuito oro WA pista cubierta.

08. Fútbol americano. NFL. Super Bowl LX, en Santa Clara (USA).

08. Atletismo. Reunión de Karlsruhe (GER). Circuito oro WA pista cubierta.

08-14. Tenis. WTA 1.000 Doha.

11. Atletismo. Reunión de Belgrado (SRB). Circuito oro WA pista cubierta.

11. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales, ida.

11-12. Fútbol. Liga Campeones femenina. Playoff, ida.

11-15. Bádminton. Europeos por equipos, en Estambul.

12-15. Automovilismo. WRC. Rally Suecia.

12-15. Golf. LIV Adelaida (AUS).

13-15. Baloncesto. All Stars de la NBA, en California.

15. Atletismo. Medio maratón de Barcelona.

15-21. Tenis. WTA 1.000 Dubai (EAU)

16-21. Tiro con arco. Europeos indoor, en Plovdiv (BUL).

16-22. Ciclismo. World Tour. UAE Tour.

17-18. Fútbol. Liga Campeones. Playoff, ida.

18-21. Baloncesto. Copa del Rey, en Valencia.

18-19. Fútbol. Liga Campeones femenina. Playoff, vuelta.

19. Atletismo. Reunión de Lievin (FRA). Circuito oro WA pista cubierta.

19. Fútbol. Liga Europa. Playoff, ida.

19. Fútbol. Liga Conferencia. Playoff, ida.

19. Fútbol. Recopa Sudamericana. Final, ida.

21-22. Motociclismo. Superbike. Australia.

22. Atletismo. Copa Copernico, en Torun (POL). Circuito oro WA pista cubierta.

24-25. Fútbol. Liga de Campeones. Playoff, vuelta.

26. Fútbol. Liga Europa. Playoff, vuelta.

26. Fútbol. Liga Conferencia. Playoff, vuelta.

26. Fútbol. Recopa Sudamericana. Final, vuelta.

26. Atletismo. Maratón de Sevilla.

27-1. Atletismo. Campeonato de España de pista cubierta. Valencia.

28. Ciclismo. World Tour. Omloop Nieuwsblad.

MARZO

01. MotoGP. GP Tailandia.

04. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales, vuelta.

04. Fútbol. Primera fase de la Copa Sudamericana.

04-15. Tenis. Masters 1.000 Indian Wells (USA).

04-15. Tenis. WTA 1.000 Indian Wells (USA).

05-08. Golf. LIV Hong Kong.

05-17. Béisbol. Clásico Mundial, en EEUU, JAP y PR)

06-14. Vela. Europeos 470, en Vilamoura (POR).

06-15. Paralímpicos. Juegos Paralímpicos de invierno en Milán Cortina (ITA). Consulta aquí el calendario completo.

07. Ciclismo. World Tour. Strade Bianche.

08. Automovilismo. F1. GP Australia.

08-15. Ciclismo. World Tour. París-Niza.

09-15. Ciclismo. World Tour. Tirreno-Adriático.

10-11. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final, ida.

12. Fútbol. Liga Europa. Octavos final, ida.

12. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final, ida.

12-15. Automovilismo. WRC. Rally Safari Kenia.

12-15. Golf. LIV Singapur.

14-15. Atletismo. Copa de Europa de lanzamientos, en Nicosia (CYP).

15. Automovilismo. F1. GP China.

15. Atletismo. Carrera del Agua, organizada por la Comunidad de Madrid en el marco del 175º aniversario del Canal de Isabel II.

15. Atletismo. Maratón de Barcelona.

17-18. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final, vuelta.

17. Fútbol. Se retoma el juicio por la muerte de Maradona, en Argentina.

17-29. Tenis. WTA 1.000. Miami (USA).

18. Fútbol. Sorteos fase grupos copas Libertadores y Sudamericana.

18-29. Tenis. Masters 1.000 Miami (USA).

19. Fútbol. Liga Europa. Octavos final, vuelta.

19. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final, vuelta.

19-22. Golf. LIV Sudáfrica.

20-22. Atletismo. Mundiales en pista, en Torun (POL).

21. Ciclismo. World Tour. Milán-San Remo.

21-25. Esquí alpino. Finales Copa Mundo, en Lillehammer (NOR).

22. MotoGP. GP Brasil, en Goiania.

22. Atletismo. Medio maratón de Madrid.

23-29. Ciclismo. World Tour. Volta a Cataluña.

24. Automovilismo. 500 Millas Indianápolis.

25. Béisbol. Inicio de las Grandes Ligas en EEUU.

24-25. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos, ida.

25. Ciclismo. World Tour. Tour de Brujas.

25-29. Patinaje artístico. Mundiales, en Praga.

26. Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa. Octavos.

26. Fútbol. Mundial 2026. Playoff resto continentes, en México

27. Ciclismo. World Tour. E3 Saxo Classic.

27. Fútbol. Finalissima. Argentina-España, en Doha (CAT).

27-04 abr. Curling. Mundial masculino, en Ogden (CAN).

28-29. Motociclismo. Superbike. Portugal.

28-16 abr. Ajedrez. Torneos de candidatos, en Pegeia (CYP)

29. Automovilismo. F1. GP Japón.

29. Ciclismo. World Tour. De Middelkerke a Wevelgem (BEL).

29. MotoGP. GP EEUU, en Austin.

31. Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa. Cuartos.

31. Fútbol. Mundial 2026. Finales playoff resto continentes, en MEX.

ABRIL

01. Ciclismo. World Tour. A Través de Flandes (BEL).

01-02. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos, vuelta.

04. Remo. Regata Oxford-Cambridge.

05. Ciclismo. World Tour. Tour de Flandes (BEL).

05-12. Tenis. Masters 1.000 Montecarlo.

06-11. Ciclismo. World Tour. Itzulia Basque Country.

06-12. Tenis. BJKC. Clasificatorios.

07-08. Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final, ida.

07-12. Bádminton. Europeos, en Huelva.

08-27 may. Fútbol. Fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

09. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final, ida.

09. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final, ida.

09-12. Automovilismo. WRC. Rally Croacia.

09-12. Golf. Masters (major masculino), en Augusta.

10. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 5

11. Turf. Grand National, en Liverpool (Reino Unido)

12. Automovilismo. F1. GP Baréin.

12. Ciclismo. World Tour. París-Roubaix (FRA).

12. MotoGP. GP Catar.

12. Baloncesto. NBA. Fin de la temporada regular.

12. Atletismo. Campeonatos del mundo de marcha, en Brasilia (BRA).

14-15. Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final, vuelta.

14. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 6

14-17. Baloncesto. NBA. ‘Play-in’.

16. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final, vuelta.

16. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final, vuelta.

16-19. Golf. LIV Ciudad de México (MEX).

16-19. Judo. Europeos, en Tiflis.

18. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 7

18-19. Motociclismo. Superbike. Países Bajos.

18. Baloncesto. NBA. Playoffs

19. Automovilismo. F1. GP Arabia Saudí.

19. Ciclismo. World Tour. Amstel Gold Race (NED).

19-26. Halterofilia. Europeos, en Batumi (GEO).

20-26. Lucha. Europeos, en Tirana.

21-03. Tenis. WTA 1.000 Madrid.

22. Ciclismo. World Tour. Flecha Valona.

22-03 mayo. Tenis. Masters 1.000 Mutua Madrid Open.

22-16 mayo. Fútbol. Sudamericano femenino sub-17. (Aún sin sede)

23-26. Automovilismo. WRC. Rally España-Islas Canarias.

23-26. Golf. The Chevron Championship (major femenino).

25. Fútbol. Final Copa del Rey, en Sevilla (POR CONFIRMARSE).

25-26. Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales, ida,

25-02 mayo. Curling. Mundial dobles mixtos, en Ginebra (SUI).

26. Ciclismo. World Tour. Lieja-Bastoña-Lieja (BEL).

26. MotoGP. GP España, en Jerez.

26. Atletismo. Maratón de Madrid.

28-03 may. Ciclismo. World Tour. Tour de Romandía (SUI).

28-29. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales, ida.

28-10 mayo. Tenis mesa. Mundiales, en Londres.

30. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, ida.

30. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, ida.

MAYO

01. Ciclismo. World Tour. Eschborn-Fráncfort.

02. Turf. Derbi de Kentucky (EEUU)

02-03. Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales, vuelta.

02-03. Motociclismo. Superbike. Hungría.

02-03. Atletismo. Campeonatos del mundo de relevos, en Gaborone (BWA).

03. Automovilismo. F1. GP Miami.

03-16. Fútbol. Europeo femenino sub-17, en Irlanda del Norte.

05-06. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales, vuelta.

05-17. Tenis. WTA 1.000 Roma.

06-17. Tenis. Masters 1.000 Roma.

07. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, vuelta.

07. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, vuelta.

07-10. Golf. Campeonato de Cataluña, en Barcelona

07-10. Golf. LIV Virginia (EEUU).

07-10. Automovilismo. WRC. Rally Portugal.

08. Atletismo. Liga Diamante. Doha.

08-16. Squash. Campeonato del Mundo de la PSA.

08-31. Ciclismo. Giro de Italia.

10. MotoGP. GP Francia.

12-17. Vela. Mundiales 49er, en Quiberon (FRA).

14-17. Golf. PGA Championship (major masculino).

15-31. Hockey hielo. Mundial, en Suiza.

16. Atletismo. Liga Diamante. Shanghái.

16-17. Motociclismo. Superbike. Rep. Checa.

16-23. Vela. Europeos iQFoil, en Portimao (POR).

16-01 jun. Fútbol. Europeo masculino sub-17, en Estonia.

17. MotoGP. GP Cataluña.

18-24. Tiro con arco. Europeos aire libre, en Antalya (TUR).

20. Fútbol. Liga Europa. Final, en Estambul.

20-24. Karate. Europeos, en Fráncfort (ALE).

22-24. Baloncesto. Euroliga. Fase final, en Atenas.

23. Atletismo. Liga Diamante. Xiamen (CHN).

23. Atletismo. Copa de Europa de 10.000 metros, en La Spezia (ITA).

23. Fútbol. Liga Campeones femenina. Final.

24. Automovilismo. F1. GP Canadá.

24-07 jun. Tenis. Roland Garros.

27. Fútbol. Liga Conferencia. Final, en Leipzig.

27-31. Gimnasia rítmica. Europeos, en Varna (BUL).

28-31. Automovilismo. WRC. Rally Japón.

29-31. Natación artística. Copa Mundo. Prueba en Pontevedra.

30. Fútbol. Liga de Campeones. Final, en Budapest.

30-31. Motociclismo. Superbike. Aragón.

31. Atletismo. Liga Diamante. Rabat.

31. MotoGP. GP Italia.

JUNIO

01-07. Baloncesto. Copa Mundo 3×3, en Varsovia.

02-28. Baloncesto. Liga Endesa. Playoff.

03. Fútbol. Sorteo de los octavos de final y fases posteriores de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

04. Atletismo. Liga Diamante. Roma.

04-07. Golf. LIV Andalucía en Valderrama.

04-07. Golf. US Open femenino (major femenino).

04-07. Taekwondo. Europeos, en Núremberg (ALE)

05. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 8

05-22. Baloncesto. NBA. Finales

07. Atletismo. Liga Diamante. Estocolmo.

07. Automovilismo. F1. GP Mónaco.

07. MotoGP. GP Hungría.

07-12. Vela. Europeos 49er y Nacra 17, en Eckernförde (ALE).

07-14. Ciclismo. World Tour. Tour de Auvergne-Ródano-Alpes (FRA).

09. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 9

10. Atletismo. Liga Diamante. Oslo.

10-14. Piragüismo. Europeos sprint, en Montemor-o-Velho (POR).

11-19 jul. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México.

13-14. Motociclismo. Superbike. Emilia-Romaña (ITA).

13-14. Balonmano. Liga Campeones. Fase final, en Colonia (ALE)

13-14. Triatlón. Europeos, en Tarragona.

14. Automovilismo. F1. GP España.

14. Ciclismo. World Tour. Sprint de Copenhague.

15. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México. Primera fase. Grupo H. España-Cabo Verde (18.00 horas).

16-21. Esgrima. Europeos, en Tallin.

17-21. Ciclismo. World Tour. Tour de Suiza.

18-21. Golf. US Open (major masculino).

21. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México. Primera fase. Grupo H. España-Arabia Saudí (18.00 horas).

21. MotoGP. GP Rep. Checa.

25-28. Automovilismo. WRC. Rally Grecia.

25-28. Golf. Women’s PGA Championship (major femenino).

25-28. Golf. LIV Luisiana (EEUU).

26. Atletismo. Liga Diamante. París.

27. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México. Primera fase. Grupo H. España-Uruguay (02.00 horas).

27-04 jul. Polideportivo. Gay Games, en Valencia.

27-10 jul. Fútbol. Europeo femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina.

28. Automovilismo. F1. GP Austria.

28. MotoGP. GP Países Bajos.

28-11 jul. Fútbol. Europeo masculino sub-19, en Gales.

29-12 jul. Tenis. Wimbledon.

JULIO

04. Atletismo. Liga Diamante. Eugene (USA).

04-26. Ciclismo. Tour de Francia.

05. Automovilismo. F1. GP Gran Bretaña.

09.12. Golf. Evian Championship (major femenino).

10. Atletismo. Liga Diamante. Mónaco.

10-12. Taekwondo. Mundiales, en Gimcheon (KOR)

11-12. Motociclismo. Superbike. Reino Unido.

12. MotoGP. GP Alemania.

16. Atletismo. Reunión internacional de Madrid

16-19. Atletismo. Europeos sub-18, en Rieti (ITA).

16-19. Automovilismo. WRC. Rally Estonia.

16-19. Golf. Open Británico (major masculino).

18. Atletismo. Liga Diamante. Londres.

18-19. Ciclismo. Mundiales BMX, en Brisbane (AUS).

19 jul. Final del Mundial de Fútbol, en EE.UU., Canadá y México (21.00 horas).

19. Automovilismo. F1. GP Bélgica.

20-25. Piragüismo. Mundiales eslalon, en Oklahoma City (USA).

21-30. Esgrima. Mundiales, en Hong Kong.

22-28. Pentatlón moderno. Europeos, en Estambul.

22-29. Fútbol. Copa Sudamericana. Dieciseisavos de final.

23-26. Golf. LIV Gran Bretaña.

24-26. Atletismo. Campeonato de España al aire libre. Málaga.

24. Polideportivo. Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta el 8 de agosto).

25. Baloncesto. All Stars de la WNBA, en Chicago (USA).

26. Automovilismo. F1. GP Hungría.

29-02 ago. Mountain bike. Europeos, en Monte Tamaro (SUI).

30-02 ago. Golf. AIG Women’s Open (major femenino).

30-02 ago. Remo. Europeos, en Varese (ITA).

30-09 ago. Escalada. Europeos (sede por anunciarse).

30-02 ago. Automovilismo. WRC. Rally Finlandia.

31-05 ago. Natación, natación artística, saltos y aguas abiertas. Europeos, en París.

AGOSTO

01. Ciclismo. World Tour. Clásica de San Sebastián.

02-12. Tenis. Masters 1.000 Canadá (Montreal).

02-13. Tenis WTA 1.000. Canadá (Toronto).

03-09. Ciclismo. World Tour. Tour de Polonia.

05-09. Atletismo. Mundiales sub-20, en Eugene (USA).

09. MotoGP. GP Gran Bretaña.

10-16. Atletismo. Europeos, en Birmingham (GBR).

10-17. Vela. Mundiales de 470, en Enoshima (JPN).

11-23. Hípica. Mundiales, en Aquisgrán (ALE)

12-16. Gimnasia rítmica. Mundiales, en Fráncfort (ALE).

12-16. Vóley playa. Europeos, en Stare Jablonki (POL)

12-19. Fútbol. Libertadores y Sudamericana. Octavos.

13-16. Gimnasia artística. Europeos femeninos, en Zagreb.

13-23. Tenis. Masters 1.000 Cincinnati (USA).

13-24. Tenis. WTA 1.000 Cincinnati (USA).

14-16. Football flag. Mundiales, en Düsseldorf (ALE).

15-30. Hockey hierba. Mundiales, en BEL y NED.

16. Ciclismo. ADAC Cyclassics (ALE).

17-23. Bádminton. Mundiales, en Nueva Deli.

19-22. Squash. Europeo individual, en Budapest (HUN)

19-23. Ciclismo. World Tour. Renewi Tour (BEL).

19-23. Gimnasia artística. Europeos masculinos, en Zagreb.

20-23. Golf. LIV Indianápolis (EEUU).

21. Atletismo. Liga Diamante. Lausana (SUI).

21-03 sep. Polideportivo. Juegos Mediterráneos, en Taranto (ITA)

21-06 sep. Voleibol. Europeo femenino, en AZE, CZE, SWE y TUR.

22-11 sep. Ciclismo. Vuelta a España.

23. Atletismo. Liga Diamante. Chorzow (POL).

23. Automovilismo. F1. GP Países Bajos.

23-30. Vela. Mundiales Láser, en Dun Laoghaire (IRL).

24-30. Remo. Mundiales, en Amsterdam (NED).

26-30. Mountain bike. Mundiales, en Val di Sole (ITA).

26-30. Piragüismo. Mundiales sprint, en Poznan (POL).

27. Atletismo. Liga Diamante. Zúrich (SUI).

27-30. Golf. Final del PGA Tour, en Atlanta (EEUU)

27-30. Automovilismo. WRC. Rally Paraguay.

30. Ciclismo. World Tour. Clásica Bretaña-Oeste Francia.

30. MotoGP. GP Aragón.

31-13 sep. Tenis. US Open

SEPTIEMBRE

04-05. Atletismo. Liga Diamante. Bruselas.

04-12. Vela. Mundiales iQFoil, en Weymouth y Portland (GBR).

04-14. Baloncesto. Mundial femenino, en Alemania.

04-07. Paralímpicos. Mundiales ciclismo carretera, en Huntsville (USA).

05-06. Motociclismo. Superbike. Francia.

05-13. Lucha. Mundiales, en Manama.

05-27. Fútbol. Mundial masculino sub-20, en Polonia.

06. Automovilismo. F1. GP Italia.

09-16. Fútbol. Copas Libertadores y Sudamericana. Cuartos,

09-27. Voleibol. Europeo masculino, en BUL, FIN, ITA y ROU.

09-19. Baloncesto en silla de ruedas. Mundiales, en Ottawa (CAN).

10-13. Automovilismo. WRC. Rally Chile.

11-13. Golf. Solheim Cup femenina. Bernardus (PBA)

11-13. Atletismo. Mundial ‘Ultimate’, Budapest (HUN).

11-13. Piragüismo. Copa del Mundo. Prueba en La Seu d’Urgell.

11. Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Québec (CAN).

12-26. Polideportivo. Juegos Sudamericanos en Argentina.

13. Automovilismo. F1. GP Madrid.

13. Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Montreal (CAN).

13. MotoGP. GP San Marino.

19-20. Atletismo. Mundiales de ruta, en Copenhague.

19-04 oct. Juegos Asiáticos, en Japón.

20. MotoGP. GP Austria.

20-27. Ciclismo. Mundiales carretera, en Montreal (CAN).

21-17. Tenis. Finales BJKC.

23-27. Piragüismo. Europeos eslalon, en Ivrea (ITA).

23-27. Triatlón. Finales Series Mundiales, en Pontevedra.

24-27. Golf. Copa Presidente, en Chicago (USA).

26. Automovilismo. F1. GP Aserbaiyán.

26-27. Motociclismo. Superbike. Italia.

27-13 oct.Tiro. Europeos plato, en Atenas.

30-11 oct. Tenis. WTA 1.000 Pekín

30-18 oct. Hockey patines. Mundial, en Asunción (PAR)

OCTUBRE

01-04. Automovilismo. WRC. Rally Italia-Cerdeña.

03-07. Ciclismo. Europeos carretera, en Eslovenia.

04. MotoGP. GP Japón.

04-10. Judo. Mundiales, en Bakú.

07-18. Tenis. Masters 1.000 Shanghái (CHN)

08-11. Golf. Abierto de España, en Madrid

09-18. Pelota Vasca. Mundiales, en Venado Tuerto (ARG)

10. Ciclismo. World Tour. Il Lombardía (ITA).

10-11. Motociclismo. Superbike. Estoril (POR)

11. Automovilismo. F1. GP Singapur.

11. MotoGP. GP Indonesia.

11-18. Tenis mesa. Europeos, en Liubliana (SLO).

12-18. Tenis. WTA 1.000 Wuhan (CHN).

13-18. Ciclismo. World Tour. Tour de Guanxi (CHN).

14-18. Ciclismo. Mundiales pista, en Shanghái (CHN).

14-21. Fútbol. Copa Libertadores y Sudamericana. Semifinales.

15-31. Fútbol. Copa Libertadores femenina. (Aún sin sede)

17-18. Motociclismo. Superbike. España (Jerez).

17-25. Gimnasia artística. Mundiales, en Róterdam (NED).

25. Automovilismo. F1. GP EE.UU. (Austin)

25. Atletismo. Medio maratón de Valencia.

25. MotoGP. GP Australia.

27-08 nov. Halterofilia. Mundiales, en Ningbo (CHN).

NOVIEMBRE

01. Automovilismo. F1. GP México.

01. MotoGP. GP Malasia.

01-15. Tiro. Mundiales, en Doha.

02-08. Tenis. Masters 1.000 París.

06-16. Hockey hielo. Mundial femenino, en Herning (DIN).

07-14. Tenis. Finales WTA. Riad. Arabia Saudí

08. Automovilismo. F1. GP Brasil.

08. Atletismo. Behobia-San Sebastián.

11-14. Automovilismo. WRC. Rally Arabia Saudí.

12-15. Golf. Final del DP World Tour, en Dubái

15. MotoGP. GP Portugal.

15-22. Tenis. Finales ATP. Turín (ITA).

16-23. Tenis. BJKC. Eliminatorias 2026.

21. Automovilismo. F1. GP Las Vegas (EE.UU.).

21. Fútbol. Final de la Copa Sudamericana.

22. MotoGP. GP Valencia.

22. Atletismo. Maratón de San Sebastián.

23-29. Paralímpicos. Mundiales de tenis de mesa, en Pattaya (THA)

24-29. Tenis. Copa Davis. Finales. Bolonia (Italia)

28. Fútbol. Final de la Copa Libertadores.

29. Automovilismo. F1. GP Catar.

DICIEMBRE

01-06. Natación. Mundiales 25m, en Pekín.

03-20. Balonmano. Europeo femenino, en CZE, POL, ROU, SVK y TUR.

06. Automovilismo. F1. GP Abu Dabi.

06. Atletismo. Maratón de Valencia.

08-20. Surf. Final de las Series Mundiales, en Hawai (EEUU)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.