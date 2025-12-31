Magnus Carlsen se sobrepone a todo y gana su 20º Mundial de ajedrez

Magnus Carlsen volvió a demostrar por qué es la gran figura dominante en la historia del ajedrez. El noruego, el número 1, se proclamó este martes campeón del mundo en la modalidad blitz tras derrotar en la final al kazajo Nodirbek Abdusattorov en el torneo disputado en Doha (Qatar), donde días antes ya había conquistado el título mundial de rápidas.

El camino hacia el título no estuvo exento de sobresaltos. Durante el torneo, Carlsen protagonizó varios errores poco habituales en él: perdió una partida tras reconstruir mal una posición después de tirar las piezas, otra por caérsele la reina al suelo y una más por dejar desprotegida una torre en un momento decisivo. Pese a todo, y a pesar de las críticas de algunos colegas por su reacción enfurecida en uno de esos episodios, el noruego supo rehacerse y acabar imponiéndose.

Dominador de blitz

Con este triunfo, Carlsen cerró un año sobresaliente y alcanzó su vigésimo campeonato del mundo, el noveno en la modalidad de ajedrez relámpago organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Ya había sido campeón de blitz en 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024, confirmando esta especialidad como una de sus grandes fortalezas.

A sus 35 años, Carlsen llegó a la fase final tras un inicio dubitativo en el torneo, al que accedió como segundo mejor clasificado. En semifinales superó al estadounidense Fabiano Caruana y en la final se midió a Abdusattorov, uno de los talentos más precoces del circuito, campeón mundial de rápidas más joven de la historia en 2021.

Un rival de solo 21 años

La final arrancó con ventaja para el kazajo, que se llevó la primera partida. Carlsen igualó la eliminatoria en el segundo duelo y terminó decantando el enfrentamiento en el cuarto asalto, con las piezas negras, para cerrar el marcador con un 2,5-1,5.

Abdusattorov, de 21 años, había sorprendido previamente en semifinales al indio Arjun Erigaisi, décimo del ranking mundial y gran dominador de las dos jornadas del torneo. Su presencia en la final coronó una jornada especialmente destacada para Kazajistán, que también celebró el triunfo de Bibisara Assaubayeva en el cuadro femenino.

De este modo, Carlsen puso el broche de oro a 2025 con su vigésimo título mundial: cinco en ajedrez clásico, seis en ajedrez rápido y nueve en ajedrez relámpago, ampliando aún más una trayectoria ya histórica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.