España hace historia y avanza a los cuartos del Mundial

España ha hecho historia en Nueva Zelanda, las españolas se impusieron este sábado ante Suiza y aseguraron el pase a los cuartos de final del Mundial femenino por primera vez.

España, que nunca había conseguido ganar un partido eliminatorio de un gran torneo, ha mejorado ostensiblemente tras la derrota contra Japón del pasado lunes y ha dominado de principio a fin el duelo ante las suizas, liderada por una sensacional Aitana Bonmati.

El equipo entró a la cancha con cinco cambios respecto al once previo, con Alexia Putellas de nuevo en el banquillo y el relevo de Misa Rodríguez por Cata Coll en la portería.

Una Aitana imparable condujo el juego y dictó el ritmo de un espectáculo futbolístico que combinó coordinación, motivación y, sobre todo, comunicación. Sin dar tregua para la portería de Gaelle Thalmann, la mediocampista anotó su doblete y amplió la ventaja en el minuto 36.

España se hizo con el mando del partido de forma total. Esta vez encontró más huecos por los costados y sus centros laterales crearon problemas a una zaga rival demasiada dubitativa. El encuentro sólo tenía una dirección y las mejores, y únicas, ocasiones eran del combinado de Jorge Vilda, con una Aitana Bonmatí cada vez más presente y que metía miedo cada vez que pisaba el área.

De hecho, la centrocampista catalana demostró su tremenda calidad para hacer el 1-3 tras el enésimo centro desde la izquierda, convertido en oro por la blaugrana, con un cambio de pierna que engañó a Thalmann. Pese a la gran ventaja y la cercanía del descanso, España no aflojó y antes de irse a vestuarios casi sentenció el duelo tras su séptimo saque de esquina, una faceta donde esta vez sí llevó peligro, y con Laia Codina resarciéndose de su error entre un 'bosque de piernas'.

Tras el paso por vestuarios, Vilda no hizo ningún retoque para unos segundos 45 minutos más 'tranquilos', pero con una España concentrada en todo momento y que no dejó que Suiza pudiese soñar con la remontada con un gol inicial. El equipo español sólo concedió un disparo, bien detenido por Cata Coll, aunque tampoco asedió tanto el área rival y fue guardando algo de energía para lo que se avecina.

Con la rotunda victoria, España hizo historia y aseguró, entre conmoción y alegría, el billete a los cuartos de final como la selección más goleadora de Australia y Nueva Zelanda, con 13 goles anotados hasta la fecha. Aguarda rival en la próxima ronda, que saldrá del Países Bajos-Sudáfrica.