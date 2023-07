El sorprendente cambio de look de Alexia Putellas antes del Mundial

La estrella del fútbol femenino Alexia Putellas ha querido sorprender a todos sus seguidores. Lo que menos se esperaba es que la capitana del FC Barcelona llegara a la Ciudad de las Rozas con un cambio de look tan impactante. La actual Balón de Oroha dejado atrás su pelo rubio para lucir una brillante y llamativa melena de color rosa fucsia. La catalana sigue así los pasos de la jugadora estadounidense Megan Rapinoe, que llegó al Mundial de 2019 con el pelo rosa. Para Rapinoe, no supuso solo un cambio de look, sino que llegó a afirmar que "tener el cabello rosa es una forma de expresión de la forma como me relaciono con la belleza".

A pesar de esta coincidencia de Putellas con Rapinoe, lo de la española no está motivado por ninguna reivindicación. Es más, a ninguna de sus compañeras del equipo culé ha pillado por sorpresa y la propia Irene Paredes ha afirmado que "era una promesa que había hecho por ganar la Champions League".

Los dorsales para este Mundial femenino

La Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado cuáles son los dorsales que lucirán las 23 jugadoras convocadas por Jorge Vilda para este Mundial femenino, que tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. El debut del equipo español será el 21 de julio ante Costa Rica en el Sky Stadium de Wellington a las 9.30 (hora peninsular española).

Porteras

Misa Rodríguez lucirá el '1', Enith Salón el '13' y Cata Coll el '23'.

Defensas

Irene Paredes saldrá al campo con el '4', Laia Codina con el '14', Ona Batlle con el '2', Olga Carmona con el '19', Ivana Andrés con el '5', Rocío Gálvez con el '20' y Oihane Hernández con el '12'

Centrocampistas

Alexia Putellas jugará con el '11', después de casi un año recuperándose de una grave lesión de rodilla y lucirá su nuevo look. Aitana Bonmatí irá con el '6', María Pérez con el '16', Claudia Zornoza con el '21', Teresa Abelleira con el '3', Irene Guerrero con el '7' y Jenni Hermoso con el '10'.

Delanteras

Esther González atacará con el '9'; Athenea del Castillo, una de las grandes promesas del equipo, con el '22', Alba Redondo con el '17', Salma Paralluelo con el '18', Mariona Caldentey con el '8' y Eva Navarro con el '15'.

Sensaciones de Irene Paredes antes del Mundial

Irene Paredes, una de las defensas de la Selección Española de Fútbol, ha querido dejar claro en el Media Day celebrado en Las Rozas que están "igual de preparadas, incluso mejor" que otras selecciones a las que antes temían.

"Ya no es una casualidad, es algo factible y que se ha repetido. Entonces el mensaje que envías [...] es que ya no somos la 'cenicienta' de nada, hace mucho que no lo somos, somos capaces, nos preparamos para ello", afirmó Paredes. La futbolista ha explicado también quiénes son sus 'favoritos' para ganar este Mundial de Australia y Nueva Zelanda: "Estados Unidos, Suecia, Países Bajos o Francia".

La defensa es una de las capitanas de la Selección, pero no quiere pensar en quién de las otras capitanas podría levantar el trofeo, y afirma que el equipo está centrado "en jugar bien, en llegar a la final en la mejor forma física y mental para el primer partido y a partir de ahí pensando solo en el partido que tenemos por delante".