El enfado de Carlo Ancelotti con De Burgos Bengoetxea: "¡No me toques!"

Carlo Ancelotti se mostró irónico tras el empate de su equipo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El italiano acabó visiblemente molesto con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoextea y admitió que si decía lo que pensaba le caerían "muchos partidos" de sanción.

"La ironía es la única manera después de este partido. Porque si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid, para evitar suspensiones no digo lo que pienso y uso la ironía", indicó el entrenador italiano.

El de Reggiolo, en una imagen captada por las cámaras de Movistar, vivió una tensa imagen en la banda del Pizjuán con el colegiado vasco.

"No me toques", le interpela el entrenador del Real Madrid a De Burgos Bengoetxea en un momento de la segunda parte.

El Real Madrid acabó muy molesto con el arbitraje ante el Sevilla y, según informa EFE citando a fuentes del vestuario blanco, los jugadores acabaron enfadados por el arbitraje recibido y no encuentran explicaciones a varias decisiones que consideran afectaron al desarrollo del encuentro. En concreto, desde el Real Madrid se reclaman dos jugadas: la acción del gol anulado a Jude Bellingham y un posible penalti de Jesús Navas al brasileño Vinícius Junior.

El conjunto blanco afronta una semana clave con la visita a Braga este martes en la Champions League y el Clásico ante el Barcelona el próximo sábado. La gran novedad podría ser el regreso de Arda Güler, jugador que aún no ha debutado de forma oficial con el club blanco.