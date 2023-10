Xavi Hernández y el arbitraje en el Clásico: "No es bueno condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro..."

El próximo sábado se juega el primer clásico de la temporada, un Barcelona - Real Madrid en Montjuic que medirá a culés y blancos con el liderato de LaLiga en juego. El Girona será de nuevo líder si gana al Celta el viernes y los de Ancelotti no sacan los tres puntos de su visita a la Ciudad Condal. El partido llega después del tropiezo del Madrid en el Pizjuán y las críticas al arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoextea. Xavi cree que "no es bueno" tratar de condicionar tanto al estamento arbitral.

"Intentamos ocuparnos de lo que podemos controlar. Nosotros desde el club no queremos condicionar a ningún árbitro que venga a pitarnos. No es bueno condicionar desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión o condicionado... No hacemos ningún favor", indicó el entrenador del Barcelona tras la victoria por la mínima ante el Athletic.

Xavi no quiso valorar la posible expulsión de Jude Bellingham que le hubiera supuesto perderse el Clásico.

"Hay un árbitro que es quien decide. No puedo decir más. Lo que no queremos es condicionar al árbitro, no es bueno", afirmó Xavi.

"Es el momento de apostar por la gente joven y no se podía especular"

Respecto al debut con gol de Marc Guiu, el técnico catalán desveló lo que le dijo antes de saltar al campo.

"Le he dicho que tendría una. Siempre intentamos dar confianza a los jugadores, les ves preparados y que pueden jugar. No tienen cara asustada. Están preparados. Es el momento de apostar por la gente joven y no se podía especular", indicó Xavi sobre el debut triunfal del juvenil azulgrana de 17 años.

"Les veo con hambre, en mi época estábamos más asustados, les veo con desparpajo, valentía, le he visto con cara de que era su momento. El mejor día de su vida quizás", explicó el entrenador del Barcelona.

Xavi destacó la exigencia que propuso el Athletic Club y un triunfo peleado en medio de muchas bajas, la de Koundé y Sergio Roberto seguros para la próxima semana de Liga de Campeones y duelo ante el Real Madrid el próximo sábado.

"Un partido muy difícil, muy físico, nos han apretado todo el partido. En la segunda parte hemos estado mejor, en la primera nos ha costado. Ernesto (Valverde) ha sido muy valiente. El Athletic ha hecho un gran partido, ha tenido sus opciones", admitió el entrenador culé.

Por último, Xavi subrayó la importancia del partido del sábado ante el Real Madrid.

"Es un partido muy importante, un Clásico, pero hay antes otro partido de Champions vital. Tenemos muchos lesionados. Se ha hecho un esfuerzo titánico. Hoy le arañamos dos puntos al Real Madrid y es vital ganar el Clásico", concluyó Xavi.