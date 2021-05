Encuesta: ¿Te gusta la lista de Luis Enrique para la Eurocopa? ¿Qué cambiarías?

Luis Enrique ha anunciado la lista definitiva de jugadores convocados por la selección española para la Eurocopa 2020. Una lista en la que hay tanto sorpresas como sonadas ausencias. Participa en la encuesta de Antena 3 Deportes y opina qué te parece la convocatoria del seleccionador.

Sergio Ramos será la gran ausencia en esta Eurocopa. Luis Enrique ha decidido no incluirle en la lista y ha explicado el por qué en rueda de prensa: "He decidido que no esté. Es evidente que es porque no ha podido competir desde enero".

Por primera vez en la historia, el Real Madrid no tendrá ningún representante en el combinado nacional durante una gran competición. A la ausencia de Sergio Ramos se suma la de futbolistas como Marco Asensio o Nacho Fernández, que había cuajado un gran final de temporada, precisamente tras la lesión del de Camas.

Diego Llorente, Pablo Sarabia, Robert Sánchez o Adama Traoré son algunas de las novedades en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa, mientras que Iago Aspas, Jesús Navas y Sergio Canales son algunas de las grandes ausencias.

