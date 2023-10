El emotivo discurso de Aitana Bonmatí y el agradecimiento a sus padres

Más información Leo Messi gana su octavo Balón de Oro

Aitana Bonmatí se coronó anoche en París como la mejor jugadora del mundo. El Balón de Oro certifica a la jugadora de San Pere de Ribes en la cima del fútbol a sus 25 años, un galardón en el que releva a su compañera Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022. La centrocampista del Barcelona recibió visiblemente emocionada el galardón y tuvo unas inspiradoras palabra sobre su papel en la sociedad.

"No sé si esto lo he soñado alguna vez. Veía esta gala y a Messi levantar Balones de Oro y se me hacía muy lejano, es un orgullo y ahora mismo no tengo muchas palabras. El hecho de que Alexia y yo podamos ser referentes de niñas y niños y para mucha gente es un orgullo", indicó Aitana Bonmatí.

"Como modelos, tenemos una responsabilidad dentro y fuera del campo y debemos ser más que deportistas para luchar por un mundo más pacífico e igualitario", explicó la jugadora del Barça.

La catalana quiso dar las gracias "a los tres clubes" en los que ha jugado, el CD Ribes, CF Cubellas y, "sobre todo", al FC Barcelona, ​​"por apostar" por la sección "cuando nadie creía" y por darle "la oportunidad de ser futbolista profesional".

"Quién me habría dicho que cuando era una niña que jugaría en un Camp Nou lleno, somos un club de referencia mundial", recalcó Bonmatí.

La de Sant Pere de Ribes no se olvidó de su familia y amigos, principalmente de sus padres Rosa y Vicent, presentes en la gala.

"Gracias familia, amigos y equipo de trabajo, y a todas las personas que me han acompañado y que me han ayudado en el camino, pero sobre todo, gracias a mis padres, Rosa y Vicent, hoy presentes aquí. Vosotros luchasteis por cambiar la norma de los apellidos en España y lo conseguisteis. Yo llevo esa lucha y resiliencia en la sangre, y eso es gracias a vosotros", aseguro Aitana Bonmatí.

Y es que la nueva Balón de Oro lleva el apellido de su madre Rosa (Bonmatí) en primer lugar, aunque cuando nació en 1998 aún no era posible. Pero sus padres decidieron ponerle los dos de la madre (Bonmatí Guidonet) hasta que la norma cambió en el 2000. Deesde entonces ya puede llevar el de su padre (Conca) en segundo lugar.

Aitana Bonmatí llega a Suiza

La nueva Balón de Oro aterrizaba este martes en Zúrich, donde hoy España juega su cuarto partido de la Nations League ante Suiza. La jugadora de San Pere de Ribes apunta a titular hoy en el transcendental choque ante las helvéticas.

La actual campeona del mundo ha ganado los tres partidos disputados hasta la fecha en esta competición (Suecia, Suiza e Italia). Junto a Aitana, se incorpora a la concentración Salma Paralluelo, tercera en el Balón de Oro.