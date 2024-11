El duro relato de Morientes sobre la riada de la DANA: "Desde el coche llamó a su mujer y su hijo para despedirse"

Al menos 217 muertos y centenares de desaparecidos. El saldo de la DANA en el sur de Valencia es devastador y la tragedia se ha extendido por varias localidades de la zona sur de la capital de la Comunidad Valenciana, donde una semana después continúan las labores de búsqueda y limpieza para tratar de salir adelante tras la peor catástrofe natural de la historia de España. La terrible riada que asoló el pasado martes toda esa zona deja cientos de historias trágicas y personas que siguen buscando a sus familiares.

Fernando Morientes, exdelantero del Albacete, Real Zaragoza, Real Madrid, Mónaco, Liverpool y Olympique de Marsella, relató el pasado sábado en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE la tragedia que vive su mejor amigo tratando de localizar a un familiar que fue arrastrado dentro de su coche por la riada.

"Mi mejor amigo está buscando a un familiar... Pero lo está buscando para despedirse de él porque el propio familiar se despidió de ellos. Estaba comiendo con cuatro amigos y cuando vino la riada se fue corriendo al coche para ver si podía.. Y desde el coche llamó a su mujer para despedirse. Colgó y llamó a su hijo para despedirse, y desde entonces no se sabe nada de él", explicó Morientes en Tiempo de Juego.

Ante la dureza del relato, Paco González le responde impactado a Morientes: "Esto que has dicho ahora es una barbaridad"

El exdelantero español explica que todo ocurrió en Aldaya en mitad de una comida.

"No, no... Tremendo. Cuando me lo contabas se me estaba poniendo la piel de gallina todavía... Porque yo no conozco a su familiar. Claro, mi amigo estaba en Aldaya recogiendo, ayudando en lo que podía, pero le llamo cada día para saber si saben algo del familiar... Pero él se despidió y llamó a su mujer para darle las gracias de la vidaque había tenido con ella y a su hijo después. No sabía a dónde le llevaba ese coche...", señaló Morientes.

