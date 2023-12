Duro comunicado de las peñas del Atlético contra Joao Félix por su 'beso'

La relación entre Joao Félix y el Atlético de Madrid no pasa por su mejor momento. El gol del portugués y su posterior celebración con beso incluido ha provocado la reacción de la Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid, que ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales.

"Si has querido ofender, no lo has conseguido. No ofende quien quiere, sino quién puede", decía el tuit de las peñas. "Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ese selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más. Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya", rezaba el comunicado sobre el beso del luso.

Todos los focos apuntaban a Joao Félix en el duelo liguero entre Barcelona y Atlético de Madrid... y el luso no decepcionó. No obstante, el futbolista cedido por el club rojiblanco no solo fue protagonista por darle al equipo catalán la victoria (1-0).

"Me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos ellos"

El delantero mantuvo un tenso cara a cara con José María Giménez después de que este se quitara de encima al portugués en el borde del área. El uruguayo le recriminó a Joao Félix que se había tirado y este, una vez levantado, le respondió: "Me pegaste, me pegaste".

Pero Giménez no se quedó ahí: "¿Quieres pelear o qué? Sí, ¿te quieres pelear?", le dijo a su excompañero. En ese momento llegó Koke para calmar las aguas y tranquilizar al uruguayo: "Ya está, tranquilo. ¿Has visto? Está buscando que veas la segunda amarilla, tranquilo", le instó el capitán del Atleti.

Sin embargo, acabado el partido, Joao Félix quiso recordar que tiene una buena relación con sus excompañeros: "Me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos ellos... he pasado más tiempo con ellos que con mi familia y les deseo lo mejor, menos contra nosotros".

El gol, un "alivio"

El jugador del Barcelona cedido por el Atlético de Madrid admitió que su tanto, que dio la victoria al equipo azulgrana contra el conjunto colchonero, significo un "alivio" por "todo lo vivido" este último verano cuando dejó el Metropolitano.

"Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido. Mi familia principalmente. Esto ha sido para ellos y un alivio", apuntó el delantero en declaraciones a Movistar LaLiga.

Joao calificó la celebración del tanto de "espontánea" y dijo estar "tranquilo", pese a los comentarios de algunos de sus excompañeros antes del partido.

"Siempre soy el tema, pero estoy tranquilo, porque no miro lo que hablan y hago mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Disfruto de mis compañeros y del club que me recibió bien", abundó.