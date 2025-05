DURAS IMÁGENES | Un coche atropella a varias personas tras la victoria del PSG cerca de los Campos Elíseos

Graves incidentes han tenido lugar en París durante la celebración de la victoria del PSG, que pasa a la final de la Champions. Las imágenes que acompañan esta noticia son realmente duras, pues se ha vivido una auténtica batalla campal en las calles. Tal y como se puede apreciar, un coche atropellaba a varias personas cera de Los Campos Elíseos. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital, uno de ellas en estado crítico.

Medios parisinos apuntan a que después del incidente, varios hinchas persiguieron el vehículo del agresor y lo incendiaron. También se registraron duros enfrentamientos con la Policía, entre los que se registraron lanzamientos de objetos, proyectiles y barricadas que terminaron con 43 personas detenidas.

El PSG elimina al Arsenal

"Hemos jugado un partido que no queríamos"

Este miércoles, el París Saint-Germainvenció (2-1) al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. El entrenador del PSG, Luis Enrique, se dejó ver satisfecho por la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones después de derrotar al Arsenal, que les obligó a jugar el partido que no querían jugar. "En términos de pasión, de identidad el partido no ha decepcionado en ningún caso. El Arsenal ha venido a ganar el partido de manera clara y lo ha llevado donde son fuertes. Hemos jugado un partido que no queríamos, pero te tienes que adaptar", aseguró el técnico español tras imponerse 2-1.

"Hemos sufrido, un rival como el Arsenal te crea complicaciones, pero hemos tenido contragolpes, hemos marcado y disparado al palo y en el segundo tiempo nos ha tranquilizado y ha sido más disputada", explicaba, a la vez que discrepaba de su compatriota Mikel Arteta, quien había asegurado que el Arsenal fue superior al PSG. "No lo comparto, creo que nos han llevado a su terreno, pero al final en ocasiones no hemos sido inferiores, y hemos hecho más goles", sentenció.

El técnico español insistió que su intención es "hacer historia" y "ser los primeros en lograr el ansiado trofeo" en el PSG. "El proyecto ha cambiado desde el año pasado y me siento muy cómodo con el director deportivo, Luis Campos, y el presidente, para hacer un equipo que cada día guste más a los aficionados", resaltó.

Luis Enrique también quiso destacar que "aun queda un paso", que en su caso será la final de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, pero también la de la Copa de Francia, una semana antes, frente al Reims. "El club y la afición merecen que peleemos por esos trofeos y lo vamos a hacer. Nos quedan dos finales, es algo soñado, queríamos tener la oportunidad de jugar finales y ganar trofeos. Lo vamos a afrontar con la mentalidad de siempre", comentó.

