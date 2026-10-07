David Silva vuelve al fútbol 3 años después de su retirada por lesión: jugará en Hong Kong

David Silva vuelve al fútbol profesional. El histórico centrocampista español ha decidido regresar a los terrenos de juego a los 40 años, más de tres años después de anunciar su retirada, y lo hará en el Supreme Sha Tin de la Liga de Hong Kong.

El conjunto asiático anunció por sorpresa el fichaje del campeón del mundo a través de sus redes sociales: "¡Es una auténtica locura! ¡Anunciamos oficialmente que el legendario centrocampista español David Silva se ha incorporado oficialmente al Supreme Sha Tin!", anunció el club.

Silva volverá así a ponerse las botas después de que una grave lesión de rodilla precipitara el final de su carrera en el verano de 2023.

Una lesión de cruzado provocó su retirada

El futbolista de Arguineguín anunció su retirada en julio de 2023 cuando todavía pertenecía a la Real Sociedad. Durante aquella pretemporada sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior que terminó llevándole a poner punto final a su carrera profesional.

Más de tres años después, Silva ha decidido revertir aquella decisión y afrontar una inesperada aventura en el fútbol de Hong Kong. Su nuevo equipo ha explicado que el español "llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con el equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar en el campo".

Por tanto, todavía habrá que esperar para volver a ver al canario disputando un partido oficial.

Una leyenda del Manchester City

Silva regresa al fútbol con uno de los palmarés más importantes de la historia del fútbol español. Tras formarse en el Valencia, conquistó una Copa del Rey con el conjunto valencianista antes de marcharse en 2010 al Manchester City.

En Inglaterra se convirtió en una de las grandes leyendas de la historia del club. Durante su etapa como 'cityzen' conquistó 14 títulos, entre ellos cuatro Premier League, y se convirtió en una de las figuras fundamentales en la transformación del City en una de las grandes potencias del fútbol inglés.

Después regresó a España para jugar en la Real Sociedad, donde levantó otra Copa del Rey antes de que la lesión de rodilla pusiera fin a su carrera. O eso parecía...

Campeón del mundo con España

Su trayectoria con la selección española también estuvo ligada a la generación más exitosa de la historia de la Roja. David Silva fue campeón de Europa en 2008 y 2012 y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, formando parte del equipo que encadenó tres grandes títulos internacionales consecutivos.

Ahora comienza un capítulo completamente inesperado de su carrera: a los 40 años y después de más de tres años retirado, David Silva volverá a entrenarse como futbolista profesional y tratará de recuperar la forma necesaria para competir con el Supreme Sha Tin.

El fútbol que parecía haber perdido definitivamente al 'Mago' de Arguineguín en 2023 tendrá una nueva oportunidad de verlo sobre el césped.