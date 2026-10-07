Pedro Rodríguez se retira a los 39 años: adiós a uno de los últimos campeones del mundo de 2010

Pedro Rodríguez Ledesma ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 39 años, poniendo punto final a una carrera marcada por los títulos y por haber formado parte de dos de los mejores equipos de la historia del fútbol español: el Barcelona de Pep Guardiola y la selección que conquistó el Mundial de 2010.

El delantero canario se marcha después de disputar 776 partidos en la élite y conquistar 25 títulos, entre ellos tres Champions con el Barça, el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz", comunicó en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales.

Pedro grabó su despedida sobre el césped del Camp Nou acompañado por algunos de los principales trofeos conquistados durante su carrera.

Del 'Pedrito' de Pep a ganarlo todo

Nacido en Tenerife y formado inicialmente en el CD San Isidro, Pedro llegó a la cantera del Barcelona en 2004. Debutó con el primer equipo luciendo el dorsal 33 y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del histórico equipo dirigido por Pep Guardiola. Con el Barcelona disputó 321 partidos oficiales y marcó 99 goles.

Su palmarés como azulgrana incluye 20 títulos: tres Champions League, cinco Ligas, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Pedro consiguió además un registro único en 2009 al convertirse en el primer futbolista capaz de marcar en seis competiciones diferentes durante un mismo año natural. "Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", recuerda ahora.

Inglaterra e Italia

Después de más de una década vinculado al Barcelona, Pedro decidió cambiar completamente de escenario en 2015. El canario fichó por el Chelsea y permaneció cinco temporadas en Londres, donde volvió a ampliar su palmarés. Con el conjunto inglés conquistó una Premier League en 2017, una FA Cup en 2018 y una Europa League en 2019. "Londres me enseñó a empezar de cero", resume sobre aquella etapa.

Posteriormente puso rumbo a Italia, primero para jugar en la Roma durante la temporada 2020-21 y después en la Lazio. En el conjunto romano desarrolló los últimos años de su carrera e incluso llegó a lucir el brazalete de capitán tanto en la Serie A como en competiciones europeas. "Italia me ha tocado el corazón; en la Lazio me trataron como a un hijo", reconoce.

Titular en la final de Sudáfrica 2010

La carrera de Pedro también está inevitablemente ligada a la época más gloriosa de la selección española. Vicente del Bosque le hizo debutar con la absoluta en mayo de 2010 y pocas semanas después entró en la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica.

Pedro terminó ganándose un puesto en el once en el momento decisivo del campeonato. Fue titular en la semifinal contra Alemania y repitió en la histórica final frente a Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo.

España conquistó aquella noche su primera Copa del Mundo: "Y un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final", recuerda el canario. Dos años después añadió a su palmarés la Eurocopa de 2012. En total, Pedro disputó 65 partidos con España y marcó 17 goles.

"Hoy vuelvo donde empezó todo"

El canario quiso cerrar su anuncio repasando desde aquel niño que comenzó jugando en Tenerife hasta su despedida en el Camp Nou. "Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo. Y un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final. Londres me enseñó a empezar de cero e Italia me ha tocado el corazón; en la Lazio me trataron como a un hijo. Hoy vuelvo donde empezó todo para cerrar una etapa maravillosa", concluyó.

Pedro comparecerá este viernes 9 de octubre a las 11:30 horas en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou para protagonizar su acto institucional de despedida.

Se marcha con 776 partidos, 25 títulos, tres Champions, una Eurocopa y un Mundial. Del joven 'Pedrito' que irrumpió en el Barça de Guardiola al campeón del mundo que ahora vuelve al Camp Nou para cerrar, a los 39 años, "una etapa maravillosa".