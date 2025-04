La joven denunciante recurre ante el Supremo la absolución de Dani Alves

La joven que denunció a Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual ha interpuesto este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo por la absolución al futbolista brasileño que se anunció el pasado 28 de marzo, tal y como ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

La joven presenta el recurso en el último día habilitado

También lo hizo la Fiscalía con un recurso de casación después de anunciarlo el 2 de abril, el Ministerio Público basará su recurso en una vulneración de preceptos legales o constitucionales. La denunciante presentó el suyo este lunes en el que era el último día habilitado para hacerlo.

También la Fiscalía

Dani Alves fue absuelto el 28 de marzo de un delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel. No obstante, después de estar 14 meses en prisión provisional y de celebrarse posteriormente el juicio en el que fue condenado, el juez del caso dictaminó que el testimonio de la denunciante no era "fiable" y que las pruebas aportadas no eran lo suficientemente esclarecedoras para condenar al exfutbolista brasileño.

O lo que es lo mismo, el principio jurídico 'in dubio pro reo' por el que Alves habría sido absuelto y que dice así: "Si hay dudas, la justicia no puede resolver en contra del acusado".

"La chica ha sentido que volvía al cuarto de baño"

Tras conocerse la sentencia del TSJC, Ester García, abogada de la mujer que denunció al exfutbolista por violación, explicó que la chica se sentía "muy decepcionada y muy triste" y "ha sentido que volvía al cuarto de baño donde ocurrieron los hechos", en la discoteca Sutton, en Barcelona.

García lamentó que la absolución de Dani Alves, decretada hace dos semanas por el TSJC, supone "un retroceso en la lucha contra la violencia de las mujeres, tanto a nivel jurídico como social", lo que puede desanimar a denunciar a las víctimas de agresiones sexuales.

Por otra parte y en medio del revuelo, también se ha hablado del dinero con el que se le podría indemnizar a Alves después de haber pasado 14 meses en prisión y finalmente haber sido absuelto. Se calcula por tanto, gracias a un análisis de la agencia EFE de hasta quince denuncias, que podría recibir una indemnización cercana a 13.000 euros por los 14 meses (aproximadamente 430 días) que estuvo en prisión preventiva.​

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com