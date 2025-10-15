Las cuentas de España para clasificarse para el Mundial 2026

La selección española de fútbol goleó a Bulgaria anoche en el estadio José Zorrilla y firmó su cuarta victoria en cuatro jornadas en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de Fuente son líderes del Grupo E con 12 puntos, tres más que Turquía, a falta de dos jornadas: Georgia (Tiflis) y Turquía (Sevilla). Solo el primero de grupo va de forma directa a la próxima Copa del Mundo, el segundo está condenado a una repesca.

Con los números encima de la mesa, la actual campeona de Europa aún no tiene cerrada de forma matemática su clasificación. El sábado 15 de noviembre vista a Georgia en Tiflis, si gana Boris Paichadze National Stadium tendrá el pase casi hecho, lo será de forma matemática si Turquía no gana a Bulgaria. Pero parece improbable que el equipo turco no sume los tres puntos ante una Bulgaria que aún no ha sumado un solo punto en cuatro jornada. Si España y Turquía ganan en la penúltima jornada, las dos selecciones se jugarán el pase el martes 18 de noviembre en La Cartuja. En ese escenario, Turquía debería ganar y hacerlo por goleada, ya que España tiene un +15 en el golaveraje frente al +3 de la selección turca.

España arrolló a Turquía (0-6) a domicilio en la sexta jornada y, además, ha ganado en las tres visitas que hasta ahora ha realizado al Boris Paichadze de Tiflis: ganó en 2012 y 2021; y con goleada (1-7) en su última visita a Georgia ya con De la Fuente a los mandos del combinado nacional. Todo está a favor de la selección española, la mejor selección del mundo y que acumula 29 partidos oficiales sin perder, la última derrota en partido oficial fue ante Escocia (2-0) el pasado 28 de marzo de 2023.

Las cuentas de España pasan por ganar en Tiflis a Georgia, lo que dejaría la clasificación para el Mundial 2026 virtualmente cerrada. Solo una debacle impensable ante Turquía en la última jornada en Sevilla abocaría a España a la repesca.

Grupo E | Clasificación Mundial 2026

1. España (12 puntos)

2. Turquía (9 puntos)

3. Georgia (3 puntos)

4. Bulgaria (0 puntos)

Sábado 15 noviembre

- Turquía vs Bulgaria

- Georgia vs España

Martes 18 noviembre

- Bulgaria vs Georgia

- España vs Turquía

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com