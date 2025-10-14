España también golea a la colista Bulgaria gracias a un doblete de Merino: el Mundial 2026, a un paso (4-0)

España apabulló futbolísticamente y tácticamente a Bulgaria en Valladolid (4-0) y consiguió su cuarta victoria en la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2030. Un resultado que permite a esta 'Roja' igualar los 29 partidos oficiales consecutivos sin perder (sin contar tandas de penaltis) que consiguió Vicente del Bosque con la selección entre 2010 y 2013, además de seguir liderando el Grupo E de forma impoluta (12 puntos de 12 y un balance de 15 goles a favor y 0 en contra). Ahora mismo, la mejor selección del mundo.

Mikel Merino sigue intratable: otro doblete y seis goles en cuatro partidos

Y es que Pedri no entiende de descansos ni de ir a medio gas, el canario se adueñó del partido en la primera parte y siempre encontró huecos en la telaraña búlgara. Tuvo una ocasión clara y entregó dos o tres pases de medio gol entre líneas, los cuales se encargaron de errar Samu, Oyarzabal y compañía... Le faltó algo de puntería al delantero vasco (terminaría marcando), pero en su lugar llegó el compatriota Mikel Merino, que abrió la lata con un cabezazo en el 35' y amplió la ventaja (2-0) de nuevo con la testa en el 57'. Otro doblete del ariete gunner y seis goles en lo que llevamos de fase de grupos, el tercero empatado con varios jugadores y solo por detrás de Memphis Depay (7) y un extraterrestre Haaland (12).

Los búlgaros, últimos de grupo con cero puntos y un goal average desastroso de 1-16, fue yendo de más a menos y pese a irse a vestuarios 1-0 terminó encajando otros tres en el segundo acto. El tercero, además, se lo metió en propia (Chernev en el 79'), y la goleada la culminó Oyarzabal desde los once metros. España, además, es la única selección junto a Suiza en esta fase que todavía no ha encajado gol.

España roza el Mundial... pero tendrá que esperar a noviembre

Por otra parte, los campeones de Europa salieron al José Zorrilla sabedores que ni la victoria les iba a dar el billete matemático al Mundial de 2026. Para conseguirlo de forma oficial tendrán que esperar a los dos últimos encuentros ante Georgia y Turquía, ante los primeros ya podrían sellar el pase, sino, ante Turquía. Pero es una cuestión de tiempo y de asegurarlo matemáticamente al 100%, y es que con 12 puntos de 12, 15 goles a favor y 0 en contra... Es imposible que España no esté en el próximo Mundial, y muy muy raro sería si no lo hace como primero. Los chicos de Luis de la Fuente siguen convenciendo cada día más y refuerzan su candidatura a la cita mundialista. Este martes, otro paseo. La siguiente ventana, a mitad de noviembre.

