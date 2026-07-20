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Cuánto ganan los jugadores de la selección por ganar el Mundial 2026

Además del éxito deportivo de ganar el mayor título que existe en el fútbol, los 26 convocados recibirán un gran premio económico.

La selección española durante el Mundial 2026

La selección española durante el Mundial 2026 Getty images

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Juan Vivancos
Publicado:

La Real Federación Española de Fútbol recibirá 44 millones de euros por parte de la FIFA por haber ganado el Mundial. A esta cifra concedida como premio económico hay que sumarle 1,5 millones de dólares que cada selección participante recibió en la preparación del torneo.

De este premio concedido por la FIFA, los futbolistas se llevan aproximadamente el 45% del premio lo que supone una cantidad cercana a los 20 millones de euros para el conjunto de los convocados.

El reparto entre los 26 jugadores de la selección española deja una prima aproximada de 755.000 euros brutos por futbolista. La cantidad es la misma para todos los integrantes de la convocatoria, independientemente de los minutos disputados o de su participación en los diferentes partidos del campeonato.

Después de aplicar los impuestos correspondientes, cada jugador puede recibir alrededor de 415.000 euros netos, aunque la cifra final depende de la situación fiscal de cada futbolista. De este modo, además de conseguir el hito deportivo que supone ganar un Mundial, los futbolistas contarán también con un beneficio económico.

La Federación conservará el resto del dinero, cerca de 24 millones de euros, una vez descuente la parte correspondiente a los jugadores. Esa cantidad se destinará a cubrir gastos federativos y otras partidas relacionadas con el funcionamiento de la RFEF, mientras que la selección celebra uno de los mayores éxitos de su historia.

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