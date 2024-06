Cristiano Ronaldo, de cumplir el sueño de un niño al tremendo enfado por la nula seguridad en la Eurocopa

Pocas o ninguna vez había sucedido algo parecido a lo que se ha visto este sábado en la segunda parte del Portugal - Turquía de la Eurocopa 2024 en el Signal Iduna Park de Dortmund. Hasta cuatro espontáneos saltaron al césped en 20 minutos para acercarse a Cristiano Ronaldo y hacerse un selfie con la estrella lusa.

Un niño cumple su sueño: selfie con CR7 en pleno partido

Solo lo consiguió el primero, al menos que se sepa, y fue un chaval que tuvo la 'suerte' de ser el que abrió la veda y el que se presuponía que iba a ser el protagonista de la 'anécdota' del partido. Por eso CR7 se lo tomó tan bien y le recibió con los brazos abiertos accediendo con total naturalidad al selfie. No iba ser el último. Poco después llegaron varios más en un reducido espacio de tiempo que terminó exasperando al delantero del Al Nassr.

Nula seguridad a pie de campo

Una sucesión de hechos que sigue encendiendo las alarmas sobre la reducida o prácticamente nula seguridad que se está viendo en algunos estadios de la presente Eurocopa. Afortunadamente los cuatro -o cinco- espontáneos que consiguieron pisar el césped del estadio del Dortmund se acercaron a Cristiano con la mejor de las intenciones: hacerse una foto o abrazarle. En cambio, las decenas y casi centenas de personas encargadas de asegurar la seguridad y evitar que los aficionados bajen de las gradas y superen la valla del recinto del campo volvieron a fallar, y no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces consecutivas.

Como es entendible, Cristiano se tomó bien la primera 'acometida' de un pequeño fan, pero no entendía que siguieran saltando espontáneos durante los minutos posteriores. Tanto que no daba crédito a lo que estaba viviendo en primera persona, ni él ni sus compañeros. Imágenes que no se pudieron ver en la retransmisión del partido al no permitirse por un posible efecto rebote. Cuanta menos cobertura menos alas se les da. Pero hoy no importaba, con CR7 en el campo hay muchos que no ven una mejor oportunidad para acercarse a su ídolo.

Cristiano Ronaldo y un espontáneo durante el Portugal-Turquía | EFE

La felicidad de una niña... al tocar a Cristiano

El ex del Madrid es sin duda la gran atracción para miles de seguidores, muchos de ellos niños, como es el ejemplo de una niña que también se ha hecho viral en redes sociales tras explotar de felicidad al simplemente tocar al de Madeira minutos antes de que arrancara el encuentro. Su cara lo dice todo.

Portugal golea a Turquía, pasa a octavos y CR7 bate un récord

En lo futbolístico las cosas no pudieron salirle mejor a la selección de Portugal, que venció cómodamente a Turquía por 3-0 con goles de Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Akaydin en propia puerta. Los lusos pasan así a octavos de final y lo hacen como primeros de grupo, como España, las dos únicas selecciones, hasta el momento, que ya saben que terminarán la fase de grupos como líderes. No pudo marcar Cristiano pero sí regaló un gol a Bruno para aumentar más aún si cabe su leyenda en la Eurocopa y convertirse en el máximo asistente histórico de esta competición (7) superando a Karel Poborsky. Era el último que le faltaba por completar en la Eurocopa, donde es el amo y señor.

