Cristiano Ronaldo alucina al descubrir su edad biológica: "Jugaré al fútbol 10 años más"

Cristiano Ronaldo tiene 40 años según su fecha de nacimiento -5 de febrero de 1985, en Funchal (Madeira)-, pero su edad biológica es, según recientes mediciones, 11 años más joven.

Así lo ha descubierto el propio futbolista en el podcast de Whoop, la empresa tecnológica especializada en dispositivos de monitorización de salud de la que el portugués es embajador.

Actualmente jugador del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí, el delantero participó en una experiencia con esta compañía, cuyos dispositivos midieron distintos datos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el esfuerzo físico, la recuperación y el sueño.

El resultado fue más que sorprendente, incluso para él. "No me puedo creer que sea tan bueno... 28,9 años", dijo Cristiano al fundador de la empresa, Will Ahmed, al conocer que su edad biológica era de apenas 28 años y 11 meses.

Bromea con el final de su carrera

Encantado con la noticia, el cinco veces Balón de Oro bromeó con su posible longevidad profesional: "Esto significa que jugaré al fútbol durante 10 años más".

¿Será posible ver a Cristiano Ronaldo compitiendo hasta los 50 años? Si dependiera solo de su estado físico, parece que la respuesta está más cerca del sí que del no.

