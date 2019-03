¿Cómo sería si Messi estuviese en el Madrid y Cristiano en el Barcelona?

"Messi se crió en un lugar donde la pelota es sagrada, Cristiano con Mourinho, pero es un jugador de puta madre, te mete 50 goles por año". Así arranca la teoría de Menotti, emblemático seleccionador argetino que ha hablado en 'La Nación' sobre cómo sería la vida futbolística de Cristiano y Messi si hubiesen intercambiado sus equipos.

El argentino duda de si ambos hubiesen sido lo que son ahora en otros ambientes, bajo otras influencias. "¿Vos conocés a algún jugador de la jerarquía de Iniesta, que habla bajito y en la cancha te come el culo? Ahí se crió Messi", relata.

También pone gran importancia a los entrenadores, comparando a Guardiola, al que considera "el mejor entrenador de los últimos 30 años", con Mourinho, que le parece "irrespetuoso".

"Guardiola es un enfermito, un obsesivo, pero también un revolucionario, el mejor entrenador de los últimos 30 años", asegura. Por el contrario a Mou no le dedica tan buenas palabras: "Ha tenido, como todos hemos tenido, una cuotra grande de suerte. No me gusta su estilo, los que gritan... Me parece irrespetuoso", finaliza.