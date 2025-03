Cinco partidos de sanción a Correa por sus insultos al árbitro

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto una sanción de cinco partidos al delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa, tras su expulsión con tarjeta roja directa en el partido contra el Getafe. Además de la expulsión, el futbolista recibió un castigo por los insultos y ofensas verbales dirigidos al árbitro tras abandonar el terreno de juego.

La sanción impuesta al delantero del Atlético de Madrid se desglosa en cuatro partidos de suspensión por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia el árbitro, en aplicación del artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF. A esto se suma un partido adicional debido a la tarjeta roja, sancionada según el artículo 130.1, que regula las expulsiones por conducta violenta durante el juego. Además de la suspensión, la sanción incluye una multa económica accesoria para el jugador, en conformidad con la normativa de la Federación Española de Fútbol.

Los insultos de Correa

El rosarino fue expulsado en el minuto 87, cuando el Atlético vencía por la mínima al Getafe por una dura entrada sobre Djené. Tras esto insultó a Cuadra Fernández, tal y como este reflejó en su acta arbitral: "Tras mostrarle la tarjeta roja dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre'", le dijo Correa.

El jugador pide perdón

Pco después de acabar el encuentro, el argentino pido perdón en redes sociales: "Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", escribió el ariete.

