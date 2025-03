Correa, al árbitro Cuadra Fernández: "Hijo de mil put**, cagón, la concha de tu madre"

Ángel Correa la lio en el Coliseum, primero por dejar a su equipo con 10 por una dura e innecesaria entrada a Djené (min 88) cuando el Atleti vencía por 0-1, y después por insultar al árbitro Cuadra Fernández antes de abandonar el terreno de juego.

"Hijo de mil put**, cagón. La concha de tu madre"

Las cámaras captaron al argentino dirigiéndose al colegiado en un tono poco amistoso, pero parecía que podía pasar desapercibido. Lejos de ser así, Cuadra Fernández dio fe de lo sucedido en su acta arbitral: "Tras mostrarle la tarjeta roja dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre'", le dijo Correa.

¿A qué se expone? ¿Menosprecio o insulto?

Una acción que recuerda a la de Bellingham y su famoso 'fuck off' o 'fuck you' a Munuera Montero, y que podría acarrear al futbolista argentino una sanción de entre dos partidos (mínimo) a un máximo de doce. Al inglés le cayeron dos encuentros después de que el Comité de Competición interpretara sus palabras como menosprecio o desconsideración. Sin embargo, en el caso de que el insulto de Correa se entienda como un insulto al árbitro podría perderse entre 4 y 12.

Correa pide perdón: "Estaba muy caliente por dejar al equipo con 10"

No obstante, horas después el rosarino quiso retractarse en redes sociales: "Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", escribió el ariete.

El Atleti, otra vez tercero

En lo futbolístico, el Atlético de Madrid se fue de vacío del Coliseum tras verse por delante en el 87' y encajar dos goles en apenas cuatro minutos (Arambarri por partida doble en el 88 y en el 94). Enlaza además dos derrotas consecutivas si tenemos en cuenta la ida de Champions en el Bernabéu (2-1), la cual puede quedarse en el olvido si los de Simeone consiguen remontar a los blancos en el partido de vuelta del próximo miércoles en el Metropolitano. Eso sí, la victoria de los merengues ante el Rayo deja a los colchoneros en la tercera posición de la Liga (a 1 del Madrid y Barça, este último con un partido menos).

