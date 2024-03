Chilavert, a Vinícius: "No sea maricón"

El exportero José Luis Chilavert ha cargado contra Vinícius Junior, al que ha criticado tras romper a llorar en la explicación de su lucha contra el racismo y los ataques que recibe desde las gradas: "Pan y circo. El primero que insulta y ataca es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres". El histórico meta paraguayo ha protagonizado una polémica reacción en un comentario en X al vídeo de Vinicius en la previa del España-Brasil que se juega en el Santiago Bernabéu.

"Cada vez tengo menos ganas"

Todo parte de la denuncia de Vinícius contra el racismo: "Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", dijo en rueda de prensa el madridista.

"Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor", abundó el brasileño.

"Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo"

"Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie", declaró.

"Lo que más rabia me da es la falta de castigo. Que todas esas personas se vayan de rositas por todo lo que hacen. En Barcelona se archivó un caso… ayudaría que hubiera un castigo para que la gente tuviera miedo de decir lo que dice", dijo.

Por otro lado, Vinícius aseguró que, a pesar del racismo que ha sufrido en España, no ha pensado en abandonar el Real Madrid: "Yo nunca he pensado en poder salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid, que ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas".

Agradece el apoyo de Nico Williams

Vini también quiso agradecer las palabras de Nico Williams y otros futbolistas que le apoyan en su lucha: "Todos los jugadores me apoyan. Todos me escriben mensajes y salen a la prensa a decir que todo lo que está haciendo en los estadios conmigo es muy triste y que hay que cambiarlo. Les doy las gracias; saben de la dificultad de estar pensando en qué puede suceder en los campos. Yo quiero ir a un campo a jugar y hacer lo mejor que pueda; porque amo jugar al fútbol, también en vacaciones. Quiero jugar al fútbol para hacer grandes cosas".

Asimismo, el brasileño señaló que en España hay muchos racistas y que siente que los insultos contra él han ido a más después de su primera denuncia: "Estoy seguro de que España no es un país racista. Pero hay muchos racistas, y muchos están en los estadios. Esto hay que cambiarlo. Quizá la gente no sabe lo que es el racismo. Yo con 23 años tengo que enseñar lo que es el racismo y lo que me afecta. Yo pensaba que antes tenía menos episodios, pero desde la primera vez que lo denuncié, ha aumentado. Ellos no son castigados, tienen más fuerza por ello y saben que las palabras sobre mi piel me pueden afectar".

Ataque homófobo y machista

Pese a las quejas de Vinícius, el exguardameta y excandidato a la Presidencia de Paraguay en 2023, José Luis Chilavert, ha empleado una descalificación de tono homófobo y machista, ya que tilda al brasileño de "maricón" por su denuncia al tiempo que afirma que "el fútbol es para hombres", excluyendo así a las mujeres del deporte.

