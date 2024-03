Vinicius Jr rompe a llorar al hablar del racismo: "Cada vez tengo menos voluntad de jugar"

Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid y de la Selección Brasileña, se emocionó en plena rueda de prensa en Valdebebas cuando le preguntaron sobre la importancia que tiene la lucha del racismo en su vida: "Solo quiero que la gente de color tenga una vida normal", aseguró el carioca tras romper a llorar ante los medios de comunicación.

El crack madridista no pudo aguantar las lágrimas tras una avalancha de preguntas por parte de los periodistas brasileños acerca del problema del racismo en los campos de fútbol de España y de otros países.

"Solo quiero que la gente de color tenga una vida normal"

"Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima, lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que la gente de color tenga una vida normal", aseguró Vini tras emocionarse en la conferencia de prensa. La señal se cortó durante varios segundos y después se escuchó un multitudinario aplausos de todos los periodistas que estaban ahí, la mayoría brasileños.

"Cada vez tengo menos voluntad de jugar"

Sobre los insultos racistas en los campos de fútbol de España, Vinicius mostró su indignación y una profunda tristeza sobre algo, dice, que pasa en todos los encuentros: "Es muy triste, pasa aquí todos los partidos... Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar".

Por otra parte, el madridista también se refirió al hecho de que en España no se es duro con las personas que profieren insultos racistas o simplemente tienen actitudes reprobables: "Me pone triste la impunidad. ¿Por qué hago tantas denuncias y no pasa nada? Tenemos que trabajar para disminuir eso... Es todo un proceso... En Barcelona se archivó un caso, y sería importante que se castigara, para que la gente deje de decir eso y así educar a las nuevas generaciones de una mejor manera".

Durante la comparecencia, también una periodista brasileña rompió a llorar a la hora de formularle la pregunta al futbolista carioca, que intentó tranquilizarla: "Tranquila, tranquila", le respondió.

¿Se ha planteado dejar LaLiga?

El periodista Antón Meana le puso en esta tesitura y el ex de Flamengo fue rotundo en su respuesta: "He pensado tanto de salir de aquí... Pero si me voy le daré a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid... Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya y el club me apoya...".

España, ¿país racista?

De los 40 minutos que duró la comparecencia de Vini, la gran mayoría de las preguntas fueron acerca del racismo y solo un par se desviaron de este tema (Endrick, jugar en el Bernabéu...). Con el turno de los periodistas españoles. uno de ellos quiso asegurarle al brasileño que España no es un país racista pese a que sí que haya personas con dichas actitudes.

"Estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas y muchos de ellos están en los estadios. Con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que es racismo. Ellos me insultan sobre el color de mi piel para hacerme jugar mal, pueden decirme otras muchas cosas y yo no les voy a decir nada. Ojalá pueda ir a los campos y no pensar qué puede pasar".

No obstante, el jugador de 24 años también agradeció a todos aquellos futbolistas de la Liga Española y del resto del mundo que le han apoyado a través de campañas, declaraciones o entrevistas: "Insisto, me han apoyado bastantes compañeros, organizaciones... Me han mostrado su apoyo... Creo que todos los jugadores lo hacen. Muchos me escriben... Los que salen para decir cosas como Nico... Gracias", sentenció el madridista antes de abandonar la multitudinaria rueda de prensa en la que incluso se hizo fotos con varios periodistas.

