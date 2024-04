Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda: "Me jode muchísimo tener que pedir perdón, lo pido por respeto"

Tres días después de la suspensión del Sestao River - Rayo Majadahonda por los insultos racistas que un aficionado profirió contra Cheikh Sarr, portero del equipo madrileño, el guardameta senegalés ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado lo ocurrido y su reacción yéndose a por el aficionado.

"El peor momento fue cuando me insultaron. Cuando me está insultando, diciendo cosas racistas, diciendo de todo, mi reacción solo era ir con tranquilidad y hablarlo porque es lo primero que me vino a la cabeza. Quería preguntarle por qué me estaba insultando, no era un gesto agresivo. Solo quería preguntarle el por qué y si tiene familia. Además, era una persona mayor. Los mayores tendrían que ser un ejemplo para los niños. Solo quería preguntarle por qué me estaba insultando", ha indicado Cheikh Sarr.

"Si vuelve a pasar sabré cómo comportarme, pero estaba nervioso"

El portero del Rayo Majadahonda, que fue expulsado por el colegiado tras agarrar al aficionado, ha admitido que se siente "jodido" por su reacción, pero que él es la víctima.

"Me siento jodido, pero estoy un poco mejor. Creo que una sanción sería injusta, soy víctima. Si me cae una sanción, me va a sorprender porque no me lo espero. Me va a parecer muy injusto si pasa. Estoy arrepentido de mi reacción, si vuelve a pasar sabré cómo comportarme, pero estaba nervioso", ha admitido Sarr.

El guardameta del Rayo Majadahona, que este miércoles podría ser sancionado por su acción, ha aclarado que su gesto con el colegiado no fue agresivo y que lo único quería era preguntarle por qué le expulsó.

"El árbitro no podía escuchar porque estaba en el medio del campo. Me llamaron puto negro y negro de mierda. Mi acto sobre el árbitro no era agresivo. Pasaron cosas que me molestaron y me mostró la roja sin preguntar nada, por eso quería preguntarle por qué con todo el respeto del mundo. Es lo único que fui a preguntarle. Una hora después también hablé con él y me preguntó qué había pasado y me dio su apoyo, así que estoy agradecido por eso", ha afirmado el portero senegalés.

"Pido perdón porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto"

Cheikh Sarr, aclaró que pide "perdón al mundo del fútbol", pero no a la persona que le gritó insultos racistas y que aunque "le jode muchísimo" hacerlo, hay que "ser respetuosos".

"Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme", indicó el portero senegalés.

"Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la víctima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), que me ha hecho mucho mal, sino por la imagen del fútbol", explicó Sarr.

El portero del Rayo Majadahona ha admitido que la psicóloga del equipo le ha ayudado mucho. "No podía entrenar por molestias. A la psicóloga le tengo que dar las gracias porque no para de ayudarnos y me ha ayudado mucho", ha explicado Cheikh Sarr.

Por último, el portero senegalés agradeció todo el apoyo recibido tras el incidente racista del sábado.

"He recibido el apoyo del fútbol, quiero dar gracias a todos los que me han apoyado. Estoy muy agradecido. Estoy muy orgulloso de ellos. También quiero dar las gracias a mis compañeros. No me ha contactado directamente (Vinícius). Vi que me había dado ánimo en redes y le di las gracias", concluyó Cheikh Sarr.

