El portero del Majadahonda denuncia un delito de odio por insultos de "mono y negro de mierda"

El portero del club de fútbol Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, natural de Senegal, que ha presentado ante la Ertzaintza una denuncia por un presunto delito de odio, recibió insultos de "mono y negro de mierda" durante el partido de Primera Federación que enfrentaba este sábado al club madrileño con el Sestao River Club, y que se celebraba en el campo de Las Lanas de la localidad vizcaína, según ha informado el vicepresidente del club madrileño, Iñaki Acha.

En declaraciones a ETB, Acha ha relatado que en el minuto 84 del partido su portero fue expulsado por enfrentarse a aficionado del club local, después de llevar tiempo recibiendo insultos.

"Nosotros nos adelantamos 0-1, él oía continuamente que le llamaban 'mono, mono, mono'. Nos meten el 2-1, da la vuelta al partido el Sestao y le llaman varias veces negro de mierda", ha explicado.

Tras ver que los compañeros del equipo sacaban del campo al portero, vino la expulsión de este "totalmente reglamentaria" por enfrentarse a los aficionados, ha indicado el directivo, para añadir que nada más finalizar el partido, Cheikh Sarr presentó una denuncia a nivel personal "por tema de racismo, donde expresa los insultos, y además adjunta un vídeo, que se queda la Ertzaintza", y que también está en manos del club.

Así, ha apuntado que el capitán del equipo, que al jugar de defensa estaba cerca del área, también figura en la denuncia como testigo, porque él también oyó los insultos.

Acta del partido

Gritos de "eres un puto mono" y "un puto negro de mierda" son los insultos que ha denunciado el portero al árbitro del partido Sestao River-Rayo Majadahonda, según refleja el acta del encuentro. "En el minuto 84 de partido y según me comunica el jugador n°13 del equipo visitante (Sarr), varios aficionados del público (...), identificados como aficionados del equipo local debido a sus cánticos y su vestimenta, se dirigieron a él en los siguientes términos: "Eres un puto mono", "puto negro de mierda" en repetidas ocasiones, al mismo tiempo que realizaban gestos que imitaban la acción de un mono, de índole racista", explica en el acta el árbitro del encuentro, el asturiano Francisco García Riesco.

"Dado nuestro posicionamiento en el terreno de juego, ninguno de los miembros del equipo arbitral pudimos escuchar ni apreciar los citados gestos o insultos", apunta el colegiado.

El acta continúa relatando que "en el minuto 84 el partido fue suspendido motivado por los hechos descritos", y que "el partido iba a ser reanudado con un saque inicial por parte del equipo visitante".

También explica que "en el minuto 84 del partido los jugadores del equipo visitante decidieron abandonar el terreno de juego" y "una vez en el túnel de vestuarios, el delegado del club visitante me comunica que han decido no reanudar el partido y que los jugadores no volverán al terreno de juego para reanudar el mismo".

"Ni siquiera se pudo poner en práctica el protocolo antirracismo ya que el equipo visitante se negó a seguir jugando", añadió.

"Agarró a un espectador de forma violenta"

También señala que "en el minuto 84 el jugador (13) Cheikh Kane Sarr fue expulsado por, "tras la consecución de un gol por parte del equipo local, saltar la valla petimetral del terreno de juego, abandonando el terreno de juego por la zona detrás de la portería donde se encontraba, para producirse de manera violenta contra uno de los espectadores allí presentes, sin poder determinar qué dijeron los espectadores ubicados en esa zona contra dicho jugador".

"Una vez que se encontraba en la grada, dicho jugador agarró a uno de los espectadores allí presentes de forma violenta, teniendo que ser separado por sus compañeros y los espectadores allí presentes. Una vez expulsado, el jugador se produjo de forma violenta contra mi persona, con la clara intención de agredirme, teniendo que ser sujetado por sus compañeros presentes en el terreno de juego, abandonando finalmente el mismo", añade.

