ATP500 Tokio

La confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales"

El tenista murciano reflexiona sobre la actual temporada, en la que ha ganado ocho títulos y suma 67 triunfos.

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Alcaraz conquista su octavo título del año en Tokio: "Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora..." | Joaquín Albareda

Carlos Alcaraz está firmando la mejor temporada de su carrera y una de las mejores de la historia: ocho títulos, incluidos dos grand slam (Roland Garros y US Open), 67 triunfos, nueve finales en los últimos nueve tornes... El tenista murciano, desde la derrota en Miami, ha jugado nueve torneos y ha levantado el título en siete (solo falló en Barcelona y Wimbledon). El número 1 del mundo sumó su primer título del año en Rotterdam y ha añadido a la lista de conquistas siete más: Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", señaló Alcaraz tras batir a Taylor Fritz en la final del ATP500 de Tokio.

Pese a esta temporada de récord, el inicio de 2025 no fue sencillo para Carlos Alcaraz. El murciano sufrió, como él mismo ha reconocido, algunos problemas emocionales en ese inicio de año.

"No comencé el año muy bien, tuve dificultades emocionales, así que al mirar atrás y ver cómo me recuperé de eso, estoy orgulloso de mí mismo y de todas las personas a mi alrededor que me han ayudado a estar en esta posición", reconoció Alcaraz tras conquistar por primera vez Tokio.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales..."

El número 1 del mundo, desde la derrota en la final de Wimbledon ante Sinner, ha jugado tres torneos (Cincinnati, US Open y Tokio) y ha ganado los tres.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas"

"He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó Alcaraz.

"Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", concluyó un Alcaraz que confirmó minutos después de la final que no estará en Shanghái.

