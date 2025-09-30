El padre de Lamine Yamal sorprende cocinando nuggets: "Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona

Mounir Nasraoui responde a las críticas de sus 'haters' mientras cocina en su casa con un maniquí de Lamine Yamal.

El padre de Lamine Yamal, agracido con su hijo: "Viviré de ti" | IG

Luis F. Castillo
Publicado:

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, volvió a captar la atención en sus redes sociales este lunes con un directo en el que mostró su faceta de cocinero mientras elaboraba unos nuggets caseros de pollo. Entre recetas, chascarrillos y reflexiones, aprovechó para contestar a quienes le critican y de paso defender a su hijo.

"Siempre tenéis que hacer las cosas con cantidad y calidad. Os voy a enseñar un truco perfecto: para que quede mejor le vamos a echar un 'huevillo' más", comentó al estilo de un chef televisivo mientras avanzaba la receta en su casa.

"Yo no he dicho ninguna tontería. Para que lo sepa la gente, yo he dicho que mi hijo es el mejor del mundo"

Mounir Nasraoui

Nasraoui también lanzó un mensaje en defensa del futbolista del Barça: "Yo no he dicho ninguna tontería. Para que lo sepa la gente, yo he dicho que mi hijo es el mejor del mundo. No he dicho nada más, pero bueno, no pasa nada. Que sigan hablando, que sigan hablando". Se refiere Mounir a sus declaraciones en las que dijo que había sucedido "algo muy raro" con las votaciones del Balón de Oro.

El momento más llamativo llegó cuando contestó a quienes le acusan de vivir de su hijo. "Quiero verdades. Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Dicen, 'Ay, ¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo'. Os voy a decir una cosa, señores", señaló antes de ponerse la mano en el corazón: "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti".

"¿Que no hago nada? Me estoy haciendo la comida"

Por último, mandó un recado a los que, según él, se dedican a hablar de su vida: "Los que no tienen nada, ni hijos, ni hermanos, ni amigos, ni nada, estáis todo el día pendientes de la vida de los demás. Mejor buscaros algo que hacer, tío, porque mira lo que estoy haciendo yo. ¿Qué vas a decirme? ¿Que no hago nada? Lo siento, tío. Yo me estoy haciendo la comida", apostilló.

Posa junto a un maniquí de su hijo Lamine Yamal

Con los nuggets ya listos, Nasraoui presentó a sus 1,3 millones de seguidores un maniquí de Lamine Yamal, a quien dedicó unas palabras: "¡Qué pasa, tío! ¿Todo bien o qué? Te quiero mucho, hijo [besa el maniquí]. Que no llego, tío, ¡que no llego! Te quiero, 'papa' te quiere. Tengo una sorpresa para ti, eh, maniquí... Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente. Te quiero. Y a ustedes también, ¿vale, señores? Muchas gracias y buen provecho a todos. Ojalá hayáis aprendido a hacer esto".

Deportes

