Casemiro, uno más de los 'red devils': "El Manchester United es el club más grande de Inglaterra"

Casemiro ya está asentado en Manchester dispuesto a conseguir todos los objetivos que se plantee el United. El pasado lunes, tras su emocionante despedida del Real Madrid, estuvo en Old Trafford viendo la victoria de sus nuevos compañeros frente al Liverpool.

Al brasileño le sedujo la oferta del United y, ya como un 'red devil ' más, ha explicado que está impaciente por comenzar con "el club más grande de Inglaterra". "Es un club que tiene mucha historia, no solo el estadio sino también el club. Lo ha ganado todo y quiero conocer a mis compañeros y ayudar al equipo y soy un jugador más en el Manchester United", ha explicado.

El centrocampista está encantado con su recibimiento en Manchester, que define como "increíble". "Estoy absolutamente encantado. Siento que tengo 18 ó 20 años, tengo muchas ganas, estoy emocionado de estar entre mis compañeros de equipo", insistido.

Recuerdos de Old Trafford

Casemiro quiere comenzar a entrenar y a jugar cuanto antes para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, ha desvelado que no será su primera vez en Old Trafford: "Vuelvo aquí, 15 años después. No sé si mucha gente lo sabe, pero yo jugué una competición aquí cuando tenía 15 años, cuando estaba en el São Paulo, y tienes esa película que te pasa por la cabeza de que 15 años después vuelves aquí a jugar con el Manchester United y ni en tus mejores sueños te imaginarías jugando aquí".

Para él, jugar en la Premier League "es un sueño" y de ella ha destacado "el respeto que la afición tiene por los jugadores, los jugadores por la afición, los jugadores por los árbitros...", además de que es una liga "muy física". El jugador también ha desvelado que habló con Raphael Varane, excompañero madridista, sobre su posible fichaje, quien le animó cambiar Madrid por Manchester.

También habló con Fred, compañero de la selección brasileña y, por último, el centrocampista no ve el momento de volver a reunirse con Cristiano Ronaldo: "Cristiano está ahí arriba como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y creo que seguirá consiguiendo cosas".

Para acabar, Casemiro se ha presentado ante la afición del Manchester United para que sepan qué esperar de él en el campo: "Soy un jugador al que le encanta trabajar duro. Un jugador que lo da todo en el campo, pero no solo los 90 minutos, también en los entrenamientos, que para mí es lo más importante. Entrenas mientras juegas y creo que, independientemente del marcador o de lo que pase en el campo".